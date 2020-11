El nuevo asesor…

Comenzando la presidencia de Donald Trump, el magnate, siempre pensando en combinar negocios, ideó un acuerdo del tipo “ganar, ganar”… pero con el gobierno cubano.

Las reglas del juego en esos momentos eran las de Barack Obama, y Trump, quien antes de ganar la Presidencia no había sido concejal de un pequeño condado, pensó que su poder le permitiría rediseñar si no el planeta… al menos la manera cómo funcionan las instituciones yanquis donde la separación e independencia de los poderes es mayor que en otras sociedades y dónde la burocracia pesa sin ser castradora como fue la soviética.

El cambalache consistía en que los estadounidenses entregaban la usurpada base de Guantánamo… y los antillanos a cambio entregarían la administración del puerto de Mariel que es el puerto de aguas más profundas del Caribe y por tanto permite operar inmensos buques que no pueden transitar por el Canal de Panamá… recortado este por la corrupta administración de uno de sus presidentes que aliado a una compañía española… inexperta y pirata… succionó recursos y terminó entregando un canal para buques de menor calado.

Sintetizando que no hay espacio… Mariel forma parte de una vía… en parte marina… en parte terrestre… que pasando por la meseta yucateca de México… enlaza con el Pacífico… y de allí a La China.

La idea de Trump… brillante… fue brutalmente boicoteada por el Departamento de Defensa donde los militares tienen más claro que su Comandante en Jefe el significado de ser imperio y en sus palabras le advirtieron al catire: “Para nosotros es cuestión de honor quedarnos con Guantánamo”.

Traigo a colación el episodio porque pienso que cualquiera que gane esta disputada elección… con las sanciones nos seguirá “jorobando” la vida a los venezolanos que aquí vivimos… incluso Biden que obviamente no es comunista.

Hay sin embargo en estas elecciones yanquis al menos una lección que deberíamos memorizar los venezolanos: Me refiero a la serenidad del poder judicial que desde la noche de las elecciones ha venido desechando… sin alharaca… las acusaciones de fraude de Donald Trump… por no presentar pruebas y limitarse a sugerir desde los medios… un fraude sin soportes que el catire también contrató al pirata J. J. Rendón!: No le arriendo la ganancia.