El peligro de Ucrania

Grave todo lo que sucede en torno a Ucrania. Estados Unidos ha convertido a ese país, como todo país que toca, en un “vecino” agresivo, en una pieza de provocación permanente, sumisa a sus planes de dominación económica y militar.

Esta situación debería sorprender a quienes ingenuamente asumen que EEUU adversaba a la Unión Soviética por ser un país socialista. Es evidente que no. La confrontación impulsada por Washington tiene su asidero en el hecho de no aceptar un mundo en el que puedan existir otras naciones con voz propia y menos con voz fuerte. El problema no era lo soviético, el problema es las dimensiones y potencialidades de lo ruso.

Lo que Estados Unidos ha puesto en marcha crea la posibilidad de llegar a un conflicto que debería generar temor en todo el planeta y, por ello, despertar un amplio movimiento de protesta ciudadana en el mundo. Se trata de la posibilidad de un conflicto entre países con los mayores arsenales de armas nucleares a su disposición.

Más alarma debería sentirse en Europa, pues el conflicto potencial está ubicado en ese continente y la potencia que lo promueve no es un país europeo, pero parece que la dirigencia de la Unión Europea está más interesada en hacernos creer que ejerce algún control, que forman parte de las conversaciones sobre Ucrania y que mantienen una visión común sobre este tema. Las declaraciones, aunque cuidadosas, permiten apreciar sus desacuerdos, mientras que es evidente que EEUU, con total desparpajo, declara y decide. Poco le interesa a Joe Biden, o a quien esté al frente de este asunto, un debate con sus “socios” europeos sobre el tema.

El escenario decidido por Estados Unidos para cualquier intercambio con Europa sobre Ucrania es la Otan, la estructura militar que usa para ejercer su dominio sobre esta región, una instancia que solo es diplomática en algún tercer o cuarto plano, porque es, de hecho, una estructura militar.

Lo único medianamente sensato que dicen algunas figuras de la UE es que deben procurar adquirir ciertos grados de autonomía defensiva. En lenguaje sencillo, lo que dicen es que les gustaría alcanzar un poco de independencia militar frente a EEUU, pues la Otan no es más que una clara expresión del poder militar que Estados Unidos impuso a Europa después de la II Guerra Mundial.

El peligro en Ucrania, la amenaza real, es la pretensión de Estados Unidos de colocar su poder ofensivo más cerca de Moscú.