El posible narcofinanciamiento de la campaña electoral del candidato terrorista por las trochas

Postrecitos de Huevos Chimbos

1.-Terroríficas revelaciones del diplomático Samuel Moncada… Expresó nuestro embajador de Venezuela ante la ONU, que “el genocidio es un negocio: congresista regaña al Secretario de Estado de EEUU, porque sus votantes no pueden pagar las hipotecas de sus casas. ¿La razón? Retraso en la venta a Israel de 6500 bombas inteligentes, fabricadas por Boening. ¡La guerra disfrazada de lucha por los trabajadores!” Sobre esta publicación, yo entiendo, que con el fin de que la masa laboral estadounidense pueda cancelar los gravámenes de sus viviendas, deben seguir facilitando la matanza de hombres, mujeres y niños palestinos, con las más de 6500 bombas inteligentes que los norteamericanos tienen para venderlas a Israel.

2.-Así se arrastra Manuel Rosales… El servilismo del filósofo del Zulia no tiene límites. Desesperado por ser candidato presidencial, le dio un golpe de estado electoral a “Doña Violencia” a 5 para las doce, y al amanecer se fue a celebrar en el Hotel Maruma. Enseguida, esta otra golpista, le captó la maniobra y le soltó su ejército de bots y sus influencers y periodistas prepagos. El expresidiario del Palacio de Los Cóndores intentó vender la idea de que había salvado la ruta electoral. A nadie convenció. Saben de su condición oportunista. Ahora que ella y el misógino tapa andan en campaña, sale más que a respaldarlos sin ningún rubor, para que “Doña Violencia” vea que él también es capaz de hacerse sangre las rodillas postrado ante ella, como hace Juan Pablo Guanipa.

3.-Expertos contra maniobras gringas… Los venezolanos y venezolanas les atrapamos todos los batazos. Quisieron renovarles las licencias a unas empresas petroleras y a otras no, y enseguida los pusimos en evidencia; nos querían controlar Pdvsa con esa estrategia. La UE intentó levantarles las mal llamadas sanciones a funcionarios del CNE, y no se lo aceptaron, primero, ellos no tienen moral para penar a nadie, y segundo, tampoco le iban a permitir que utilizara esa medida con planes golpistas, como hizo la OEA en Bolivia. Ya cuando los gringos dicen que vienen, sabemos a qué vienen y por dónde vienen. Les conocemos su miseria humana en toda su profundidad.

4.- Ciencia y tecnología… Así actúa nuestro candidato ganador, Nicolás Maduro Moros. En 2017, el imperio de los EEUU bloqueó la importación de microscopios a Venezuela, que muy bien hubiesen servido para el tratamiento de la covid-19. Y hoy, de la mano de su pueblo, inauguró el primer laboratorio de microscopía electrónica. Nada detiene a nuestro máximo líder. Pese a la oposición terrorista y a los genocidas del norte, sigue avanzando hacia la Venezuela del futuro, del progreso y desarrollo. He allí tantas expresiones de amor hacia él por parte del pueblo.

5.- El grito bolivariano contra las mal llamadas sanciones… Hombres, mujeres, adultos, personas de la tercera edad, jóvenes, adolescentes, la gran mayoría de venezolanos y venezolanas, salvo un pequeño grupúsculo de entreguistas de la oposición terrorista, se han unido para repudiar las medidas coercitivas unilaterales en cada rincón de la Patria de Bolívar.

Nosotros no merecemos que una minoría de asquerosos vendepatrias, quiera entregarle Venezuela a los norteamericanos, bajo las órdenes de “Doña Violencia” y su misógino tapa, de Leopoldo López y la basura de su padre, de Antonio Ledezma y las basuras de sus yernos, de Julio Borges, Carlos Vecchio, David Smolanski, Andrés Velásquez, Iván Simonovis, César Pérez Vivas, Leopoldo Castillo, Napoleón Bravo, Freddy Superlano, Lester Toledo, entre otros serviles.

En la parte femenina, menciono el ejército de señoras que desayunan con odio y postres de frustraciones, apenas se levantan en la mañana: Carla Angola, Nitu Pérez Osuna, Sebastiana Barráez, Marianella Salazar, Tamara Sujú, Maibort Petit, Idania Chirinos, Valentina Quintero, mujeres a quienes no les duele la patria. Se sienten gringas.

Ahora, hasta aquí todo bien. Ellos adoran a los genocidas del norte y ese es su problema, la situación es que nosotros los chavistas, quienes somos mayoría en Venezuela, no estamos dispuestos a ceder un milímetro de la soberanía de nuestro país.

Apelo, en consecuencia, a esa dignidad bolivariana, para que el 28 de julio votemos por nuestro presidente Nicolás Maduro, el único líder que trabaja por el pueblo, y busca soluciones a la crisis originada por las “sanciones”, que esos canallas le piden al imperio estadounidense.

6.- La vida del misógino… Este cobarde, como todo asesino, conoce la forma cómo genocidas tan perversos como los criminales de la oposición terrorista, planean los homicidios, para fomentar el caos y culpar al Gobierno revolucionario, con el objetivo de que nos invadan los gringos. ¿O me va a decir que no lo sabe siendo oficial de la CIA?

En Venezuela existen antecedentes al respecto. “El Vampiro” Antonio Ledezma planificó matar al fugitivo Leopoldo López, buscando justificar la intervención gringa, pero intercedió el camarada Diosdado Cabello y le salvó la vida.

Apenas el diputado revolucionario le contó que su vida corría peligro, se le lanzó casi llorando en los brazos; así son ellos cuando se ven en desventaja o sienten miedo. Guaidó, la vez que se reunió con Cabello, lo llamaba líder. Después que perdió el miedo, asumió de nuevo un discurso de valientes, siendo un cobarde. Siempre ha sido un cobarde.

Pero ese es otro tema, volvamos al caso del misógino. La oposición terrorista quiere darle una patada a la mesa y evitar las elecciones presidenciales del 28 de julio. Y para ello requieren una justificación.

No convencen a nadie de su triunfo. Nadie cree en sus falsas encuestas, y la mentira de sus nutridas concentraciones. Y así, como en aquel entonces quisieron buscar un mártir, no descarto que ahora piensen en otro, y ese podría ser el candidato tapa.

Después se lavarían las manos y dirían que lo asesinó el Gobierno revolucionario, alegando que lo hicieron porque estaban perdidos, y a ese fake news se sumarían en una campaña con la canalla mediática y las redes sociales, como hacen actualmente con todas sus calumnias y falsedades en contra del presidente Nicolás Maduro.

Para mí, obligar al misógino a recorrer el país en ese estado de salud tan crítico, no es nada inocente, esa decisión que se ha tomado últimamente, podría tener como fin que ocurra lo peor. Tampoco descarto un atentado. En eso tienen mucha experiencia. No olvidemos los francotiradores de las guarimbas, y del golpe de Estado contra el Comandante Chávez en abril de 2002. Por cierto, el fugitivo Iván Simonovis era uno de esos criminales.

7.- El posible narcofinanciamiento de la campaña electoral del candidato terrorista por las trochas… Las leyes que regulan las oenegés, o ese tipo de organismo que dicen ser sin fines de lucro, existen y son aceptadas en otros países, incluyendo los EEUU.

El único país donde hay quejas por la aplicación de esas normas es Venezuela, por supuesto, eso tiene su explicación, pensemos que por esa vía los conspiradores bajan los dólares para el financiamiento de los golpes de Estado, los intentos de magnicidios, todo tipo de saboteo, el pago de influencers, periodistas prepagos, y costean y se lucran de las campañas electorales.

Ahora, en cuanto al financiamiento de las jornadas comiciales, hay un detalle que se debe exponer, a manera de alerta, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), como es el hecho de que no sólo por las vías de las oenegés obtienen dinero en tales eventos electorales.

Tengamos en cuenta que “Doña Violencia” recibe financiamiento de los narcoparacos Alvaro Uribe e Iván Duque. Y Uribe hizo un pote para recabar fondos del narcotráfico y llevar a Duque a la presidencia. Eso es historia patria colombiana.

No tengo duda de que la plata que le envían a “Doña Violencia” es del narcotráfico, y ese dinero también podría entrar por las trochas. Uribe, Duque y Guaidó tienen panas, panas narcoparamilitares que operan en la frontera.

Eso lo sabe Venezuela, Guaidó, orgulloso de sus amigos, cuando se la daba de presidente interino, se hizo fotos con los jefes del grupo paramilitar Los Rastrojos, a quienes les prometió un corredor vial en la línea limítrofe, libre de vigilancia militar, para que traficaran la droga.

Por consiguiente, analicemos que, así como pasan la narcomercancía en avionetas, que casi siempre derriban las FANB, pueden pasar dólares para la campaña de “Doña Violencia”, en la que se observa un impresionante derroche de dinero. Igual que en narcosubmarinos caseros.

No se puede descartar ninguna hipótesis, estamos hablando de terroristas con alcance internacional que se mueven en Venezuela con epicentro en EEUU, Colombia y Europa.