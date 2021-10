El pueblo venezolano le respondió al CNE

Extraordinario éxito el que obtuvo el Consejo Nacional Electoral con la respuesta que la mayoría de los venezolanos le dio a las técnicas electorales el domingo 10 de octubre, con su asistencia a los centros de todo el país, lo que además echa por tierra los comentarios e injerencias del imperio y sus lacayos venezolanos y de la comunidad europea, quienes acusan a Nicolás Maduro de dictador, pero de la vecina Colombia no dicen ni pío, incluso, guardan silencio sobre el asesinato de dos niños por el solo hecho de ser de Venezuela, donde viven millones de colombianos quienes formaron sus familias recibiendo educación gratuita y obteniendo los respectivos títulos en las carreras que escogieron.

Pero si esto no bastara, queremos añadir que fue aquí, en Venezuela, donde nacieron Miranda, Bolívar y Sucre saliendo el primero como iniciador de las luchas emancipadoras que luego los otros dos llevaron al resto del continente sudamericano, incluyendo que el gran Padre Libertador fue quien le dio la independencia a la misma tierra donde nació Antonio Nariño… pero también Santander.

De esta forma el CNE le acaba de “tapar la boca” a los injerencistas cuando demostró con el simulacro, que todo responde a las intromisiones de USA y sus lacayos de adentro y afuera, quienes se vieron obligados a guardar silencio en cuanto al tema, pero sabemos que ese silencio no lo guardarán por siempre, con todo y que la gran mayoría de los venezolanos en edad de votar concurrió a depositar su decisión en las urnas electorales como lo ratificará el 21 de noviembre y que no se trató solamente de una prueba que como sabemos no la realizan en otros países y menos en el imperio injerencista.

Por otro lado tenemos que referirnos a la posición de nuestro mandatario el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, en relación a eso del descubrimiento, quien le envió una comunicación al Rey de España señalándole que la llegada de Cristóbal Colón a estos predios dejó una dramática huella criminal de más de 80 millones de originarios, entre los que destacó Guaicaipuro, quien por decisión del Presidente Chávez su efigie sustituyó a la del navegante que puso esta tierra bajo el dominio español, por eso no tiene que seguir siendo una festividad el 12 de octubre.

Esta posición la tiene también el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y otros mandatarios latinoamericanos. Pero no podemos obviar las masacres que los blancos estadounidenses han venido cometiendo contra los pieles rojas y los negros.