La sabia palabra del pueblo regala sorpresas que el tiempo hace madurar, antes de saborear su denso contenido. “El que se fue”, y su complemento, “no hace falta, hace falta el que vendrá” es del filósofo Tito Rodríguez. Y así quedó sellado para siempre en la memoria de la gente de la calle.

Este 5 de enero son muchos los que se van. En este caso apaleados, en derrota que solo los “estrategas” que la impusieron, pueden dar por buena.

Los perdedores son ingeniosos en eso de autojustificarse ante el pueblo que poco los aprecia. Crean mentiras y hasta maniobras, ahora sazonadas, con el concurso de Facebook, en sus amañadas “consultas populares”. Farsa que la gente del Metro toma como joda. Y la poca masticable Asamblea pretende vender su absurda idea de mantenerse en sus curules. Cuando, es patético, después del 5E simplemente van a estar fuera de la ley. Lo real y verificable es que su pata de gallo no tiene base constitucional.

Debemos recordarles que en su juego cometieron muchos errores, como aquel pitcher, a quien el bateador “le ve la bola antes de lanzar” y obvio, le da su tablazo. A ese gobierno de fantasmas, todo el mundo le calaba las costuras de la bola. Otro error de su pitcher, no sabía cuidar al corredor de primera, y ese descuido es mortal. En este caso no supieron cuidar sus “procuradores” en el exterior y ellos, vivillos, se robaron hasta el home y allí siguen esperando más juego. Este equipo de hierofantes del oprobio que representa al gobierno del autoelegido también se va este 5E.

Estos deben ser condenados por ganzúas. Los de la Asamblea, idem, por usurpar funciones. Ya deben estar tejiendo coartadas.

Ahora, alerto al bando ganador. Para estar mosca con la patraña para invocar perdón. Sepamos, el indulto no asegura, ni reconciliación ni arrepentimiento. Observar que ni el miedo ni olvido son democráticos. Los tratadistas de la ciencia de la violencia saben que el perdón solo reactualiza el crimen. Se debe tener cuidado. No confundir amnistía con amnesia. Al final saber que quienes se van el 5E son simples depredadores de la dignidad. Se les debe cuidado policial por recaderos de un amo que los desprecia. El que se va no hace falta. Y, al próximo pitcher, que recuerde -si quieres ganar el juego- debe marcar el primer strike y cuidar a los embasados y animar la utopía llena de aspiraciones inverosímiles que portan el ADN de lo posible.