Hace muchos años hice una investigación que me llevó a revisar los archivos de Últimas Noticias. Es un placer revisar viejas noticias y el tipo de periodismo que se hacía antes. Me topé con dos casos que me sonaron curiosos. La primera fue la polémica pública que se presentó por el cadáver de Cherry Navarro, el que inmortalizó la canción Aleluya, quien murió de cáncer a los pueriles 23 años. Dónde se velaría y quién lo enterraría fue la disputa.

La otra fue el escándalo que armó la Iglesia debido a una canción que sonaban las emisoras de radio y estaba muy de moda: El Ladrón, cantada por Sonia López, mexicana a quien se conocía como La Chama de oro. Aún vive y tiene 76 años. La polémica se produjo porque la Iglesia argumentaba que la canción sugería hechos vulgares: “salga de la cama/enseguida me ordenó/yo le obedecí/ y verán lo que pasó. Qué es lo que pasó/que se desmayó”. Es decir, el ladrón, al ver las partes íntimas de la mujer, de la impresión -por la voluptuosidad, supongo-, se desmayó. Ambas polémicas duraron por espacio de varios días y la Iglesia logró que la canción no sonara más por la radio. Yo era niño, pero ya leía Últimas Noticias, periódico que por cierto debería ser un patrimonio histórico y cultural.

Traigo el cuento a colación porque la radio de hoy, que, salvo contadas excepciones, no sirve para absolutamente nada, tiene sonando una canción que es el epítome de la mediocridad. Se llama El Poblado: “ese culito es mío/ yo ya tengo los papeles… Moviendo ese culo, baby, tiene el don Pa´pedir permiso, mejor dicho, perdón… Agresiva cuando se lo meto/ Y vamo´ a subir el blackout pa´ver El Poblado completo. Bitch”. ¿Eso es una canción? ¿Dónde están las y los feministas de la Asamblea Nacional que escuchan decirle puta a las mujeres, y no dicen nada? ¿O creen que es democracia permitir que una canción con esa letra se difunda por la radio y bailen los niños en las fiestas de cumpleaños?

Yo noto un acelerado empobrecimiento del lenguaje en los últimos tres años, que asombra demasiado. Y estoy casi seguro de que es planificado. Pero canciones como esa, o como “te meto el chorizo, chúpame el chorizo” no hacen más que estupidizar a la gente y someter más a la mujer. “Nació libre como el viento/ No tiene amo ni patrón/ Y se mueve por instinto/ como un gorrión”. Eso cantó Joan Manuel y es una oda a la mujer. Qué pensaría Cervantes de nuestras miserias verbales.