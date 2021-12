En Barinas hay fariseos

Solo una hipótesis: si Jesucristo volviese al mundo y si le diese dar una vuelta por nuestro país… no tengo la menor duda de que Nuestro Señor pensaría que aquí abundan los Fariseos.

¿No es de hipócrita al cuadrado recordar los eventos del Motel Penélope… protagonizados por uno de los Superlanos… después que el tunante gana una elección?

¿Y no es de fariseos protestar porque la sociedad mediante sus leyes y reglamentos… se protege al inhabilitar de sus derechos políticos a quien robó o traicionó la patria?

Sobre este tema los países toman dos posturas: una… sacar de juego mediante el ordenamiento legal a quienes por sus hechos han demostrado ser parte de lo peor del electorado… y otra que sea la misma sociedad quien mediante lo que en Venezuela conocemos como “La Ley del Hielo”… sanciona al sinvergüenza privándolo de sus votos.

La primera postura es la que el legislador venezolano tan dado a propiciar leyes y reglamentos… muchas veces contradictorios… que permiten inhabilitar bandidos a los que curiosamente defienden viejos políticos que ciertamente fueron decentes pero que ahora… huérfanos de ideas y votos… buscando acomodo… protestan porque “Superlano ganó una elección”… siguiendo aquella babosada de “la voz del pueblo es la voz Dios” etcétera.

Cómo si estos políticos no supieran que en ausencia de verdaderos partidos… la democracia no es el juego del pueblo sino de los politiqueros.

Pero la estupidez que generalmente se asocia con las resacas de aquellos días navideños… cuando cualquiera podía comprarse su mulita para celebrar… por vía del recuerdo prolifera… y quien quiera que desee ganar Barinas debería evitar los lugares comunes que también son estupideces.

Lo primero acallar los hinchas “de la eterna unidad”… que es la peor táctica… la que nunca ha ganado porque no puede haber unidad cuando está en juego una silla… y hay varios (as) que se odian, la pretenden y no la merecen.

Y ser serios: qué es eso de VP pretendiendo postular la esposa del Superlano inhabilitado… como si calarse los cachos del Penélope sean garantía de buen gobierno.

Peor… como los hermanitos del presidente Chávez ellos también pretenden que ese estado les pertenece.

Si no reclaman el abuso de proponer la nueva elección el 9 de enero cuando el país está paralizado… de nada valdrá rasgarse las vestiduras.