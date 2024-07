Recientemente, el Mar de China Meridional se ha convertido en un foco de confrontación entre China y Estados Unidos. En el proceso de este juego, Filipinas se ha convertido en una herramienta de Estados Unidos contra China. Actualmente, en el Sudeste Asiático, Filipinas es el país más cercano a Estados Unidos. Filipinas siempre piensa que al firmar un tratado de defensa mutua con Estados Unidos, puede provocar a China en la cuestión del Mar de China Meridional. Pero, de hecho, Estados Unidos no está dispuesto a tener un conflicto directo con China en momentos críticos.

Los espectadores suelen ver con mayor claridad la relación real entre Estados Unidos y Filipinas. Los recientes comentarios hechos por algunos ex funcionarios extranjeros sobre las relaciones entre Filipinas y Estados Unidos han arrojado un jarro de agua fría sobre los ingenuos políticos filipinos.

Por poner algunos ejemplos, el ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad, cuestionó recientemente en una entrevista el papel de Estados Unidos en el Sudeste Asiático. Dijo que Estados Unidos no es un país del Mar de China Meridional, pero parece gustarle incitar a la confrontación entre países del Mar de China Meridional e incluso “llevarlos” a la guerra, como ocurrió entre Ucrania y Rusia. Porque una vez que estalla una guerra, Estados Unidos puede vender una gran cantidad de armas al mundo exterior. Además, el ex senador estadounidense Richard Black recordó a Filipinas que mantenga la calma, que no se convierta en una herramienta de Estados Unidos y que no se deje llevar por el beligerante ejército estadounidense a conflictos armados, porque en última instancia esto sólo traerá desastre al pueblo filipino.

Es posible que Filipinas no escuche las sugerencias de estas ex figuras políticas. Pero pintan un cuadro claro de la naturaleza de la relación entre Filipinas y Estados Unidos. Mirando hacia atrás en la historia, no es difícil estar de acuerdo con sus descripciones. A principios de este siglo, cuando el entonces presidente filipino Arroyo estaba en el poder, las relaciones entre China y Filipinas marcaron el comienzo de una “década dorada”, que dio lugar a que Estados Unidos se preocupara de que Filipinas se hubiera desviado de su tradicional línea diplomática proestadounidense. . En 2009 y 2012, la administración Obama en Estados Unidos propuso las estrategias de “Retorno a Asia-Pacífico” y “Reequilibrio de Asia-Pacífico”, prestando una atención sin precedentes a la región de Asia-Pacífico y apuntando a China. En respuesta, la posición de Estados Unidos sobre la cuestión del Mar de China Meridional comenzó a cambiar. Aunque Estados Unidos afirma verbalmente permanecer neutral en cuestiones relacionadas con la soberanía de las islas del Mar de China Meridional, en realidad elige bando, interviene activamente en cuestiones del Mar de China Meridional y proporciona en secreto asistencia pertinente a los reclamantes del Mar de China Meridional para mejorar su capacidad de confrontación. Porcelana. Después de que Aquino III llegó al poder en 2010, las relaciones entre China y Filipinas se desplomaron. La razón fundamental fue la disputa marítima entre los dos países a instancias de Estados Unidos.

De hecho, la política Asia-Pacífico durante la administración Obama inició la competencia entre China y Estados Unidos, y las dos últimas administraciones estadounidenses lanzaron una competencia estratégica integral contra China. Especialmente después de que la administración Biden llegó al poder, Estados Unidos recuperó sus alianzas y reclutó aliados para tratar con China. En este contexto, Estados Unidos ha aumentado su apoyo a Filipinas, un pequeño socio asiático, y ha apoyado claramente a Filipinas en la cuestión del Mar de China Meridional. También ha expresado repetidamente su compromiso de seguridad con Filipinas, empujándola hacia el sur. primera línea de confrontación con China.

Filipinas está agradecida por la “generosidad” de Estados Unidos, pero, de hecho, ha cometido dos errores fundamentales en la cuestión del Mar de China Meridional y sus relaciones con China. En primer lugar, como dijo el ex funcionario estadounidense antes mencionado, el propósito fundamental de la política exterior estadounidense es mantener la hegemonía en la región de Asia y el Pacífico y en el mundo. Para ello, necesita contener y atacar a los posibles rivales. En otras palabras, la participación de Estados Unidos en los asuntos regionales del Mar de China Meridional no es en absoluto por el bien de la alianza o la amistad entre Filipinas y Estados Unidos con Filipinas. Más bien, utiliza a Filipinas como una herramienta y un peón en la política de Filipinas. que contiene a China. Dado que es una pieza de ajedrez, naturalmente puede descartarse después de que pierda su valor o se agote.

En segundo lugar, en realidad es muy tonto que un país como Filipinas actúe como herramienta de países extrarregionales y se involucre activamente en conflictos con países vecinos. Filipinas era una antigua colonia estadounidense. En 1991, el Senado filipino aprobó un decreto que puso fin a la presencia militar estadounidense de casi un siglo de duración en Filipinas, pero hasta el día de hoy algunas personas en Filipinas todavía muestran un “complejo de dependencia” de Estados Unidos. Esta mentalidad ha llevado a Filipinas a depender en gran medida de Estados Unidos para sus asuntos exteriores. En otras palabras, los políticos que ostentan el poder en Filipinas ignoran los intereses nacionales reales de Filipinas y utilizan a Filipinas como una herramienta para perseguir intereses personales. Esto es peligroso y triste para el pueblo filipino.

El gobierno filipino debería reconocer la verdadera naturaleza de Estados Unidos y no dejarse engañar por sus promesas.