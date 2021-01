Encanen a los dos

Evadiendo el sopor que emana la política esta columna la pensé titular “Fosforita tiene razón”.

Estoy de acuerdo con la muy racional exigencia de la diputada Valera en el sentido de meter tras las rejas al ladrón de Guaidó que tanto daño ha hecho.

No obstante enseguida me di cuenta que esa situación de un mequetrefe dando mal ejemplo y causándole daño a la gente no es una exclusiva nuestra.De ese mal también sufren los yanquis.

En ese caso el titulo debió incluir a la diputada Nancy Pelosi.

En nuestro país al igual que en Estados Unidos, quienes dominan la economía, ahora digital, merced al apoyo de sus gobiernos -no olvidemos que internet la creó el estado yanqui- y a quienes el año de la pandemia los hizo groseramente más ricos… a diferencia de las clases asalariadas que se quedaron sin trabajo ni ahorros… en vez de buscar la estabilidad social y económica que en nuestro caso y en el gringo son asuntos patrióticos… proponen mantener el bochinche con un borrón y cuenta nueva… favoreciendo a politiqueros que tanto daño le han hecho a sus países.

Sobre el tema del bochinche que tiene antecedentes ilustres en la conocida frase de Miranda… dejo constancia que no se escuchó mencionar en el discurso de Joe Biden… donde la hipocresía hizo acto de presencia cuando la portorriqueña Jlo cantó “This Land is My Land”… himno del poeta libertario Woody Guthrie… en cuya letra se incluyen burlas contra la propiedad privada.

Pero surfeando esas pequeñeces queda lo vital y es que si en USA o en Venezuela quieren parar la caída económica… es necesario poner orden.

Tema que no fue mencionado por Biden… pero tampoco se escuchó en la inauguración de la nueva Asamblea Nacional.

El daño que Trump le hizo a las instituciones yanquis durante su mandato y especialmente al propiciar la invasión del Congreso por hordas enfurecidas tras años sufriendo los embates de males hasta entonces desconocidos en esas tierras: Como la inflación y el desempleo o pluriempleo… solo tiene parangón en el mundo con el daño institucional y material que nos hizo de quien se autojuramenta presidente “interino” y propicia el robo de activos de nuestra Nación que el Washington Post estima en 40. 000 millones de dólares.

Ambos pillos deben ir presos… o cundirá el mal ejemplo.