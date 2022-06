Enmienda, masacre y niños

Las escuelas en Estados Unidos han sido escenarios de las masacres perpetradas a la sombra de una tradicional enmienda que ha permitido portar armas bajo el pretexto de que no se violará el derecho del pueblo a poseerlas y portarlas. Doscientos treinta años de ratificada la segunda enmienda de la Constitución de 1787, sus efectos han sido lesivos para el pueblo estadounidense, si bien en su contexto histórico de darse la independencia existían razones para una milicia ante una situación de hecho que no garantizaba la seguridad absoluta del Estado naciente. La enmienda decía: “siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. No obstante las interpretaciones sobre la misma, se hizo tradición portar armas individualmente, como siguiendo al Viejo Oeste, dentro de un país capitalista abrumado por la disminución de valores morales y el mayor consumo de drogas, lo que generó tiroteos y masacres en distintos escenarios, entre ellos asesinar en masa a niños en sus escuelas.

Pero más grave aún es lo que se aviene a esa tradición de portar armas. Me refiero a lo que estamos viendo después de la masacre en la escuela Uvalde de Texas o del tiroteo en Búfalo. Cosas como éstas: en la escuela preparatoria James Madison de Florida, acaba de realizarse un sorteo de 20 armas de fuego como parte de una campaña para recoger fondos. ¡Qué cosa más irritante! Algo más, si lo que vi y oí en un video en la red es un montaje, ese acto es reprochable y más grave aún si se utilizan a menores en manifestaciones de odios criminales; pero si son palabras del niño estadounidense que allí aparece, es espeluznante y muy doloroso que diga que será un asesino cuando crezca. Eso demuestra que esa sociedad está enferma.

La moderna doctrina de la protección integral del niño contempla el interés superior, la prioridad absoluta y la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en dicha protección; además, aparece el derecho al buen trato a los niños y a una crianza y educación no violenta con fundamento en el amor. Decía Khalil Gibran que los niños y las niñas “son los hijos y las hijas de la vida deseosa de perpetuarse.” En la obra de nuestro poeta libanés hay una comprensión profunda de lo que debemos entender por humanidad y el derecho de los niños a ser respetados y protegidos en el amor.