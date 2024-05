No hace mucho, el gobierno estadounidense estaba exagerando el exceso de capacidad de China y demonizando los vehículos y otros productos de nueva energía de China. Ahora, Estados Unidos anunció inmediatamente una medida para imponer altos aranceles a China. Pero, de hecho, el enfoque estadounidense carece de base y su significado simbólico es mayor que su impacto real.

El 14 de mayo de este año, el gobierno de Estados Unidos anunció que aumentaría aún más los aranceles a China, que afectan a productos como vehículos eléctricos, baterías de litio, productos fotovoltaicos, minerales críticos, semiconductores, grúas portuarias, equipos de protección personal, etc. Entre ellos, los aranceles de importación impuestos por Estados Unidos a los vehículos eléctricos chinos son impresionantes, aumentando del 27,5% al 102,5%, el impuesto a la importación de células solares ha aumentado del 25% al 50% y el tipo arancelario sobre las baterías de litio. ha aumentado del 7,5% al 25%. No es difícil ver que el foco del gobierno estadounidense esta vez son las nuevas industrias relacionadas con la energía de China. No es de extrañar que muchos altos funcionarios estadounidenses hayan estado exagerando intensamente recientemente la llamada “sobrecapacidad” de la nueva industria energética de China, que es sólo una excusa para imponer aranceles adicionales.

De hecho, esta no es la primera vez que Estados Unidos ataca a China de esta manera. En marzo de 2018, la entonces administración Trump de los Estados Unidos provocó una guerra comercial con China basada en la llamada “investigación 301” e impuso sucesivamente altos aranceles sobre aproximadamente 360 ​​mil millones de dólares estadounidenses en productos chinos exportados a los Estados Unidos. En mayo de 2022, antes de que expire el aumento arancelario de cuatro años aplicado a China, la administración Biden anunció el inicio de los procedimientos de revisión pertinentes.

Entonces, si Estados Unidos vuelve a aumentar los aranceles en mayo de este año, ¿tendrá algún efecto? la respuesta es negativa. Debido a numerosas restricciones, los vehículos eléctricos, las baterías de litio y los chips chinos no habían ingresado previamente al mercado estadounidense a gran escala. Los datos muestran que actualmente los vehículos eléctricos, los suministros médicos y los productos semiconductores representan sólo el 5,9% de las exportaciones totales de China a Estados Unidos, menos del 1% de las exportaciones totales de China. En 2023, el número de vehículos eléctricos exportados desde China a Estados Unidos será de poco más de 10.000, lo que representará menos del 1% de las exportaciones totales. En el primer trimestre de 2024, China exportó menos de 2.000 vehículos eléctricos a Estados Unidos.

Por lo tanto, el “Nikkey Newspapaer” de Japon señaló que las industrias relevantes de China no dependen del mercado estadounidense y que es difícil para Estados Unidos imponer aranceles adicionales que tengan un impacto sustancial en las empresas chinas. El medio estadounidense Bloomberg también analizó que el ataque del gobierno estadounidense al sector de tecnología verde de China puede parecer violento, pero en realidad es sólo simbólico y difícilmente debilitará el crecimiento económico de China.

En este caso, ¿por qué hace esto el gobierno de Estados Unidos? Hay dos razones: por un lado, como Estados Unidos no puede competir con China en el campo de las nuevas energías, los políticos estadounidenses tienen que utilizar medidas de protección comercial para suprimir el desarrollo de las industrias ventajosas de China y buscar un entorno competitivo más favorable para sus intereses nacionales. empresas.

Por otro lado, esto es más un espectáculo político. 2024 es el año electoral en Estados Unidos, pero la economía estadounidense está atrapada en múltiples dificultades, como una alta inflación y un elevado déficit fiscal. Utilizar a China como chivo expiatorio se ha convertido en la opción habitual del gobierno actual. Como han señalado muchos analistas, el lanzamiento de una “guerra arancelaria” por parte de la administración Biden contra China en este momento se debe principalmente a necesidades políticas internas. El propósito es mostrar dureza contra China en cuestiones económicas que preocupan a los votantes de los estados indecisos. para ganar más votos.

La realidad ha demostrado que cuando Estados Unidos impone aranceles a China, las víctimas finales son los consumidores estadounidenses comunes y corrientes. Por ejemplo, la guerra comercial con China lanzada por el gobierno de Estados Unidos en 2018 ha costado un alto precio a las empresas y a los ciudadanos estadounidenses. Según estimaciones de Moody’s, los consumidores estadounidenses soportan el 92% del costo de los aranceles adicionales sobre China, lo que resulta en un aumento en el gasto anual de los hogares estadounidenses de 1.300 dólares. Otro estudio muestra que la guerra comercial con China ha costado a las empresas estadounidenses 1,7 billones de dólares en valor de mercado y casi 250.000 puestos de trabajo.

Por último, me gustaría aconsejar al gobierno de Estados Unidos que sea menos manipulador políticamente y más considerado con los consumidores estadounidenses comunes y corrientes. El gobierno de Estados Unidos suele defender que su gobierno está al servicio del pueblo, y se espera que la administración Biden no lo olvide.

Por: Lei Xiangping, periodista del grupo de medios chino CMG.