Estercolero multicultural

El partido fascista español Vox percibe y llama así la diversidad inmigrante. El pardaje —así llama el mantuanaje venezolano a la gente que no es “blanca y de trato”— no tiene derecho a nada, su única opción es la absoluta anulación ante Leopoldo López, sicópata, “poeta” y mantuano. Lo dijo Franz Fanon: Estamos siempre bajo sospecha, es más, somos culpables por defecto. Si osas rebelarte te masacran sin remordimiento porque será un deber profiláctico. Todos nuestros actos son satanizados por el solo hecho de no ser “gente de calidad”, como se autoproclama la aristocracia francesa.

Pardo no designa un color sino una supuesta inferioridad. Aun sometiéndonos somos culpables. Ahogo perpetuo. Y si nos rebelamos nos queman, como las 29 víctimas pardas incineradas vivas en Venezuela en 2017, como a Guaicaipuro. Inquisición volante.

Este despotismo es internacional porque es colonial. En 1550 en Valladolid se discutió si era justa la guerra contra la indiada —había comenzado el mayor genocidio conocido. Cuando en 1494 España y Portugal se repartieron América, Francisco I de Francia les preguntó si Adán en su testamento les legó el mundo. Se basaban en la fuente de todo “derecho” imperial: la brutalidad. Nuestro conflicto nació cuando quemaron a Guaicaipuro. Ese día comenzamos a ser “sospechosos habituales”.

El Imperio se arroga el derecho de hacernos la vida imposible hasta que nos rindamos, o sea, hasta siempre jamás, porque tú, descendiente de Guaicaipuro, ¿te piensas rendir? El Imperio ha llegado a tal tiranía que se autoproclama el derecho de bloquear el planeta. Las redes sociales niegan el derecho de expresión a quien se les pega la gana, sin apelación, sin debido proceso. Si Zuckerberg, dueño de Facebook y quinta persona más rica del mundo, amanece con la puntada de que no le gusta la lechuga, te fulmina. Sin avisar. La inteligencia artificial capta que escribiste lechuga y “procede”: desde reducirte ganancias hasta incomunicarte. Ensayaron con @RealDonaldTrump y ya van por @NicolasMaduro.

El colonialismo deja cicatrices tenaces, como el racismo, la vergüenza étnica y puede llegar descansadamente a Auschwitz, Palestina y Colombia.

Ya ves, toca seguir resistiendo.

@rhm1947