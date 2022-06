Exitosa gira de Maduro por Eurasia

Mientras los países latinoamericanos se esfuerzan por salir adelante en el campo social y económico, los Estados Unidos se desesperan cada día más por imponer su voluntad, que no es otra cosa que la explotación de las riquezas naturales que abundan en algunas naciones de las tres áreas que conforman el marco geográfico del Sur, Centro y el Caribe, en las cuales resalta nuestro caso, donde abunda el petróleo, que cada día disminuye en el territorio norteamericano, y es debido a ello que Venezuela es el objetivo principal del imperio yanqui.

Las últimas acciones de USA, lejos de asustar a los gobernantes y pueblos latinoamericanos (sin citar a los que sumisamente se doblegan ante el imperio, como Colombia), nos demuestran que hay mucha voluntad para enfrentar a EEUU y la última posición yanqui, de prohibir la presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela en las deliberaciones de la IX Cumbre de las Américas, que de hecho constituyó mucho para el rotundo fracaso que demostró ese encuentro, que por cierto, no arrojó nada positivo para los pueblos del área que consideran su “patio trasero” y mas bien permitió que Joe Biden llevara leña y tuvo que soportar las intervenciones de algunos mandatarios que le enrostraron las verdades que no quería oír, pero no tuvo más remedio que soportar.

Ese absurdo cometido nos lleva a preguntarnos sobre lo que harán en el futuro, que no creemos que sean invasiones como las del pasado contra República Dominicana, Granada, Panamá, Haití y otros desmanes. Tenemos que referirnos a la Argentina y su mandatario Alberto Fernández, quien se presentó con su intervención, así como el mexicano Andrés Manuel López Obrador y otros que no asistieron. También procede la pregunta sobre lo que harán ahora con los países que tienen mandatarios progresistas, como la misma Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Honduras, donde se encuentra la señora Xiomara Castro, a todo lo cual tenemos que añadirle los casos de la misma Colombia, donde puede asumir el mando presidencial Gustavo Petro, y en Brasil, donde sucede lo mismo con Lula da Silva.

Pero no podemos obviar la exitosa gira que realizó nuestro primer mandatario, Nicolás Maduro Moros, quien visitó varios países de Eurasia, donde fue recibido por los primeros mandatarios y altas autoridades y culminó cerrando numerosos convenios. Esa gira demostró y le dio mayor consolidación a nuestra soberanía.