Exterminio y responsabilidad

De exterminio hablamos y es prudente ubicar los números. Para 1492, los pueblos originarios estaban constituidos en cientos de naciones; según algunos especialistas la población podría haber estado entre 90 y 150 millones de personas, para otros mucho más conservadores alrededor de 20 millones. Tomemos las estimaciones moderadas de otros y entonces estaría entre 40 y 60 millones de seres humanos.

Hacia el año 1500, la población estimada de Europa, incluyendo Europa Oriental, se estima entre 73 y 87 millones de personas. Comparando cifras, las consecuencias de la invasión europea equivalen entonces a haber arrasado con más de la mitad de Europa. Equivalen a haber exterminado completamente la población de lo que hoy son España y Portugal y mucho más allá, considerando que la población estimada de la península ibérica hacia 1500 estaba entre 8 y 10 millones de habitantes.

De responsabilidades de Estado hablamos, y no valdría aquí relatar abusos ni acciones más o menos aisladas. El rey de España convocó a sus juristas para establecer un documento enviado a América en 1512. El “requerimiento” que tendría que ser leído a los pobladores originarios apenas se estableciera contacto con ellos, es un documento oficial. Allí se explicaba que los derechos reales sobre las tierras y pobladores de la Abya Yala, habían sido concedidos por el Papa y que los conquistadores actuaban bajo el imperio de la verdadera religión. Se les conmina entonces a someterse y convertirse sin dilaciones, en cuyo caso serían bien tratados y se les amenaza en caso de no someterse: “si así no lo hicieseis o en ello maliciosamente pusieseis dilación, os certifico que con la ayuda de Dios, nosotros entraremos poderosamente contra vosotros, y os haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos, y os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y de sus Majestades, y tomaremos vuestras personas y vuestras mujeres e hijos y los haremos esclavos, y como tales los venderemos y dispondremos de ellos como sus Majestades mandaren, y os tomaremos vuestros bienes, y os haremos todos los males y daños que pudiéramos, como a vasallos que no obedecen ni quieren recibir a su señor”.

Los herederos de una monarquía no pueden reclamar su trono sin hacerse cargo de sus deudas.