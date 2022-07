Fiscalía y presunción de inocencia

Ya estamos acostumbrados a oír la invocación de un derecho constitucional que nos viene en letra muerta, con o sin ese morbo que produce la información desagradable o que no debe darse por adelantado sin tener la verdad definitivamente firme. Y no porque lo diga un periodista, sino que es la fuente misma la que directamente vulnera o menoscaba ese derecho. No hago alusión a ningún juicio en particular. Pero quiero referirme a los funcionarios públicos, entre ellos jueces y fiscales, y el derecho a la presunción de inocencia que debe prevalecer en todas las fases del proceso penal. En todo caso es legítimo informar, sobre todo en delitos graves, pero hay que saberlo hacer, veraz, con mucha ponderación, porque se trata de manejar un hecho noticioso en un contexto de equilibrios, límites y controles mutuos de medios y sistema de justicia para evitar acciones que obstaculicen la imparcialidad de los jueces o afecten la presunción de inocencia y el derecho a un proceso con todas las garantías.

Nadie puede arrogarse o atribuirse la facultad de juzgar si no tiene la autoridad de juez. En la realización de la justicia tanto el juez penal como el fiscal del Ministerio Público tiene cada quien un rol que cumplir. Por ello hago hincapié en el Ministerio Público como órgano judicial requirente que en nombre del Estado ejerce la acción penal, pero que carece de potestad jurisdiccional. Esto significa que, si bien el Ministerio Público tiene la competencia para ordenar y dirigir la investigación de los hechos punibles de acción pública, no es el órgano competente para decidir sobre la responsabilidad penal. Y algo muy importante, el Ministerio Público debe garantizar en los procesos el respeto a los derechos y garantías constitucionales, entre ellos el derecho a la presunción de inocencia. Es un control de legalidad privilegiado.

Mientras no exista una sentencia firme que declare la responsabilidad penal de una persona, debe considerársele inocente; o lo que es lo mismo: es necesario que la persona sea juzgada en debido proceso, no es suficiente con “elementos de convicción” en etapa de investigación, sino con la plena prueba que se produzca en juicio oral. Es por esa razón la necesidad de rescatar de la transgresión permanente el derecho a la presunción de inocencia. No es difícil hacerlo si queremos realmente vivir en un Estado democrático de derecho y de justicia.