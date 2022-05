A primera vista Francia y Venezuela poco tienen en común.

Francia es una sociedad que hace gala de la sofisticación: fue faro del mundo durante siglos… posee armas nucleares y junto al Imperio Británico se propusieron, hace tres siglos, desbaratar el Imperio Español en América… convirtiéndolo luego en una veintena de republiquitas anárquicas… siempre en guerra interna… y endeudadas con la banca inglesa y con la yanqui que entonces se preparaba para superar la madre patria.

Y sin embargo hay hechos que nos unen: por ejemplo Napoleón llegó a las puertas de Moscú… y Bolívar también se paseó en lo que ahora es Bolivia.

De acuerdo a esos hechos podemos decir que a Francia y Venezuela nos une el que ninguna de estas naciones ganó territorio de estas hazañas.

Sin embargo hay otros aspectos a considerar desde este punto de vista supuestamente unitario: me refiero a la manera poco reflexiva cómo reaccionan ambos pueblos… ante las adversidades.

Francia lleva varias generaciones cayendo… desde que decidió conservar a bajo costo su estado de bienestar… que está entre los mejores del mundo.

Pero allí no solo fueron los gobiernos que endeudaron: el francés decidió que más barato que un hijo es el perrito o el gato… y así podían seguir viajando al exterior en cada vacación.

Ahora con la guerra entre USA y Rusia vienen para Francia tiempos muy difíciles… y ante la carencia de líderes que actualicen la base de datos del electorado… andan furiosos los franceses.

A poco de ganar Macron la reelección… de nuevo la juventud irrumpe quemando autos y desafiando la policía que termina hiriendo manifestantes y dando de baja al menos a uno. Culpan “al capitalismo” sin considerar que antes del capitalismo burgués, Francia ni siquiera existía y era una provincia romana.

Aquí sucede algo similar aunque la culpa en nuestro caso no se le achacaría a la globalización que dejó a Francia sin industrias… sino que todo malestar viene de no haberle explicado al pueblo que el petróleo no podía garantizar vida de ricos… para tanta gente.

En Venezuela los más culpan al capitalismo… olvidando que vivimos cuarenta años de socialismo democrático antes de este siglo… y que llevamos veinte de socialismo.

Hasta de las inundaciones culpan al capitalismo… como si Elon Musk bailara la danza de la lluvia… en contra nuestra.