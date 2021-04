Frenar el deterioro universitario

Frente a la crisis, las universidades públicas necesitan movilizarse, no pueden “echarse a morir”. ¿Qué pasó luego de la reunión a finales de enero entre rectores de universidades nacionales y la Comisión de Diálogo de la AN, presidida por Jorge Rodríguez? Es necesario reavivar esos encuentros y llevar a ellos propuestas factibles, que permitan ir activando, aunque sea poco a poco, a las casas de estudios. Porque por lo menos las autónomas se aprecian muy afectadas por las diversas crisis que vivimos. También se requieren encuentros especiales sobre ese tema con las autoridades del Ministerio de Educación Universitaria. Si se permite que siga el deterioro, va a costar luego demasiado tiempo y esfuerzo recuperar lo perdido. Una economía productiva y moderna, una democracia dinámica, una creación científica y tecnológica pertinentes, una expresión artística variada y original, necesitan a las universidades funcionando a cabalidad. Y no languideciendo con profesores de sueldos miserables, equipos deteriorados y desvalijamientos constantes.

El cabal apoyo financiero del Estado a la universidad pública es imprescindible, pero en las circunstancias actuales –y, en realidad, en toda circunstancia- hace falta que esas instituciones generen también recursos propios de manera atinada. Lo mismo vale para las universidades públicas no autónomas, centros difusores de cultura que merecen desarrollarse y alcanzar la autonomía en un tiempo razonable. Autonomía no es autarquía ni funcionamiento como un partido político, sino libertad para debatir, generar ideas, crear y actuar socialmente. La universidad de autonomía bien entendida es más productiva y beneficiosa que la universidad sometida a los intereses de un partido en el poder.

Algunas áreas de acción: donaciones de egresados, exprofesores y otros amigos y amigas de la universidad pública; postgrados variados y atractivos, dirigidos a estudiantes dentro y fuera del país; contratos con empresas privadas y públicas para asesorías, consultorías, desarrollo de innovaciones y proyectos de investigación; alquiler de espacios, como auditorios, salas y hasta zonas abiertas; promoción del libro universitario. No es aceptable que se diga que “todo esto ya lo hacemos”, porque se hace en proporción pequeña. Se trata de dar un paso adelante.

