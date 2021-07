Fuerza de ocupación

El pueblo colombiano está en rebeldía. Ya son tres meses de un Paro Nacional que debe escribirse con mayúsculas. Rebelión cuyas raíces no pueden restringirse a un incidente o un mal gobierno; sus raíces son históricas y estructurales. Una rebelión que despliega su fuerza creativa en busca de cambios profundos.

La oligarquía y su estado han intentado ahogar la revuelta con violencia. Según los informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al cumplirse el 28 de junio tres meses del paro, son 75 asesinatos, 83 víctimas de violencia ocular, 28 víctimas de violencia sexual, 1832 detenciones arbitrarias, 1468 casos de violencia física. En la violencia represiva han actuado junto a la policía y el ejército, escuadrones civiles que han disparado contra los manifestantes.

El presidente Duque pide al parlamento una “ley moderna” antidisturbios. No entiende de derechos humanos ni de protesta popular. Ha estado en el trabajo de producir un neolenguaje: no hay paramilitares sino “bandas criminales”, no hay masacres sino “asesinatos múltiples”. No importa que estos sigan ocurriendo con cifras escandalosas. Solo este año van 85 líderes sociales asesinados. En esa lista se incluyen dirigentes campesinos, sindicales, indígenas, comunales. Hay que sumar 28 firmantes del acuerdo de paz, excombatientes de las FARC en proceso de reintegración social, asesinados o desaparecidos en 2021.

En su mea culpa, del 11 de junio ante la Comisión de la Verdad, Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y exministro de la Defensa de Álvaro Uribe, pedía perdón por los llamados “falsos positivos”; es esa una expresión para disimular la crudeza de los hechos: en 2005, mediante una directiva del Ministerio de Defensa, se crearon estímulos económicos por cada guerrillero o paramilitar muerto. Más de 6 mil personas fueron reclutadas por el ejército colombiano, las llevaron a otros pueblos, las asesinaron y luego fueron presentadas como guerrilleros muertos. Ni más ni menos que miles de asesinados por dinero. Horror de muerte, práctica despiadada, prolongada y sistemática. No son malas conductas superadas, las cifras de hoy lo demuestran: la oligarquía colombiana y su fuerza armada actúan como una fuerza de ocupación.