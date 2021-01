Funciones de la Asamblea Nacional

El órgano legislativo de Venezuela es la Asamblea Nacional, conformada por una sola cámara. Tratamos de forma sucinta de examinar las funciones que ella cumple en estos comentarios limitados por la extensión de un artículo de prensa.

El ámbito normativo que las regula lo enmarcamos en la Constitución Nacional (CRBV), algunas leyes y el Reglamento Interior y de Debates.

Comenzamos con la función constituyente referida a las figuras de la Enmienda y la Reforma de la Constitución. La CRBV determina los requisitos de admisión y el procedimiento de discusión y aprobación en cada caso, donde participa la AN.

Con respecto a la función deliberante, nos referimos al carácter que tienen las intervenciones de los diputados al discutir un asunto en forma particular, o bien cuando ese intercambio se enmarque en las dos discusiones de un proyecto de ley: una general y otra específica. En este caso la deliberación es conocida como discusión de la ley, con una serie de precisiones tanto de la Constitución como del Reglamento de Interior y de Debates.

La función de coadministración se identifica en el carácter que asume la AN al discutir un proyecto de ley muy particular, como es el referido al presupuesto nacional, al cual se le señalan indicaciones precisas de no poder alterar las estimaciones de ingresos y gastos elaboradas por el Ejecutivo de conformidad con la CN. Esos límites son racionales y se fundamentan en el rol principal del Ejecutivo de ser el administrador de los recursos nacionales por antonomasia. Similar cautela ha de tener la AN al discutir la figura del crédito público y los contratos de interés nacional o en la enajenación de bienes de la Nación.

La función jurisdiccional estaría representada en forma limitada cuando la AN autoriza la detención de algún parlamentario y que se continúe su enjuiciamiento por el TSJ. Se observa que en aspectos de marcado carácter técnico es en el ámbito judicial donde se resuelven estos asuntos.

En cuanto a la función de control, la Constitución de 1999 es prolija en instrumentos de ese control, según su oportunidad, alcance y naturaleza. Ello en consideración a las muchas circunstancias que comporta el ejercicio de la forma como la AN pueda ejercer esta compleja, cambiante y creciente función, por los canales que el texto constitucional menciona, cada uno de los cuales con sus particularidades y consecuencias políticas y administrativas.