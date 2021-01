Gobernanzas paralelas

A pesar del contundente triunfo electoral que obtuvo la oposición en las elecciones del día 6 de diciembre del 2015, todo parece indicar que no supieron administrar con inteligencia la victoria lograda. Todo comenzó con un proceso de fracturas internas, ya que al interior del escualidismo tenían visiones políticas diferentes sobre cuál debería ser el papel de la Asamblea Nacional y empezaron con una sutil y perversa propaganda, a través de la maquinaria mediática de la derecha internacional: “el único poder público que es legítimo en Venezuela es el poder legislativo”, y decían que su función única y principal era “sacar a Maduro en seis meses” para que luego en el 2017, parte de esos parlamentarios radicalmente opositores, apoyan las guarimbas y cualquier método violento que ayudará a “salir de la dictadura”. Siguieron con otras estrategias políticas para sacar al chavismo del poder, pidiendo el aumento de la presión internacional, con sanciones y bloqueos.

Hay un momento clave, las elecciones presidenciales del domingo 20 mayo de 2018, cuando el sector más radical de la oposición no aceptó participar y le pidió casi que de rodillas al imperio y a la Unión Europea para que no reconocieran los resultados electorales, que dieron como ganador a Nicolás Maduro, con 68% de los votos válidos, en la que sí participaron otros sectores opositores. De allí en adelante se dedicaron a utilizar un abstencionismo militante y conveniente, siempre negando la legitimidad de los otros cuatro poderes públicos. Hasta que en el 2019 comienzan con un golpe de Estado bien particular cuando se autoproclaman como presidente interino y comienza la construcción imaginaria y ficticia de una especie de “gobernanza paralela”, para dar a entender que hay dos gobiernos: uno en Miraflores y otro en las redes sociales y con la perversa intención de crear un caos político y confusión en la colectividad, el imperio y supuestamente 50 gobiernos de la derecha liberal han querido imponer un paralelismo político para demostrar que hay un presidente usurpador que ganó limpiamente unas elecciones y el otro que es legítimo, sin haber sacado un voto.

Politólogo