Hugo Chávez Frías: una geopolítica desde el corazón

Cuando el Pentágono anunciaba la muerte de las ideologías, es confrontado en Venezuela por el líder de la Revolución bolivariana, el Comandante Hugo Chávez Frías, mediante el renacimiento de los símbolos patrios, que son ideología bolivariana. Y ésta tiene, por así decirlo, un envés emotivo: El Himno Nacional de Venezuela será cantado bajo frenesí patriótico en las inmensas concentraciones del líder, paroxismo que creará una dinámica de afectos entre el líder y el pueblo venezolano, hasta dar nacimiento a eso que nombran como religare y se conoce tradicionalmente como “comunión”.

Si me permitiera traducir algún pensamiento de Jorge Luis Borges a la sensibilidad nuestra diría que la conjunción de dos almas puede llegar a ser tan profunda que el resultado es la fecundación, la unión de dos esencias en una. Pero la fecundación es originada por el amor, el amor se hace verdad en la entrega del sujeto a otro individuo, lo que llamaría el filosófo Emmanuel Lévinas, el Ser en el otro.

El Comandante, con sus actuaciones, con su ejemplo, proclamó la ética del amor, en un momento tan marcadamente anti-ético como el de la acentuación de las asimetrías entre los individuos a causa del neoliberalismo y la globalización a nivel mundial: altos índices de desempleo, desmejoras salariales, privatización de la salud, educación.

Indudablemente, Chávez fue un espíritu del siglo XXI; un espíritu que, si tuviéramos que darle un calificativo además del de supremo por la fuerza telúrica y los componentes de héroe mítico presentes en su persona, vendría a ser caleidoscópico, abarcador de lo político pero también de la geopolítica, concepto que toma con él significación después de un silencio de siglos, en la izquierda. Con el accionar de poca conciencia de los presidentes latinoamericanos anteriores, la región se hacía más proclive al deterioro, a la balcanización y menos a la unidad. Chávez hizo renacer la unidad pensada como proyecto histórico por Miranda con el nombre de Incanato; por Bolívar en la creación de la Gran Colombia y el Congreso de Panamá, y dicha por José Martí en Nuestra América. Esta unidad será el eje central de las iniciativas chavistas de carácter geoestratégico:

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)

La Unasur

El Acuerdo de defensa suramericano

El Banco del sur.

A diferencia de la petición socrática de una filosofía exclusivista como amor a la sabiduría, Chávez postula la sabiduría del amor. Por ahí caminó el Chávez filósofo sin creerse filósofo, pues decía de sí mismo: “Sólo soy un soldado del pueblo”. Su semántica nos ubica en el Poder Obediencial, el Comandante ejercía el poder político obedeciendo al pueblo. Con esta ética practicante del sentimiento amoroso superó esquemas filosóficos del capitalismo, esquemas de vida impuestos, en los que Occidente había creado una filosofía preocupada por el ser (la esencia) y había ignorado al ente (el sujeto), una filosofía olvidada de los sentimientos, de la diferencia. Cabría mencionar a Levinás nuevamente, cuando profesa que el punto de partida del pensamiento filosófico no ha de ser exclusivamente el del conocimiento sino además el reconocimiento de los otros. Hoy día, dentro del espíritu propagador del Comandante, este olvido del Otro en Latinoamérica y el Caribe está siendo borrado. El Comandante centró su poder político en la defensa de la alteridad, en la primacía del Otro. De ahí esta alquimia, de ahí la constatación del mismo Comandante supremo al decir: “Yo no soy Chávez, soy un pueblo”. Entonces, es Chávez multiplicado. Pero es Chávez multiplicado por haber revivido la idea del socialismo, idea y ejercicio que le sobrevive, que vive en ese acto de profundo amor que son, por ejemplo, las Misiones. Creó muchas, la Misión Milagro, dotando al pueblo de exámenes oftalmológicos y lentes gratuitos y devolviéndole la vista a los que por mucho tiempo estuvieron en las tinieblas. Milagro fue también la creación de la Misión “José Gregorio Hernández”, en la que no sólo tocó la comunión popular profesada al santo llamándola como él, sino que permitió diagnosticar, tratar y proveer de recursos materiales para mejorar la calidad de vida de los discapacitados: sillas de ruedas, bastones, prótesis, etc. Este acto de amor fue calificado por el mismo Chávez: “…una de las Misiones más hermosas”.

Otras entrarán dentro de esta misma geometría del amor: Misión Barrio adentro, Misión Deporte, Misiones educativas, Misión Negra Hipólita, Misión Niños y niñas del barrio, entre otras.

Las cualidades de carisma, humanismo y solidaridad caracterizaron la acción de Chávez en un escenario más extenso: el continental; crearán una geopolítica nueva basada en la geometría del amor, con intercambio unificador, justo y nada depredador entre los países de la región latinoamericana y del Caribe: Argentina, Brasil, Cuba, Bolivia y los países integrantes de Petrocaribe, entre otros.

Con esta geopolítica Chávez revivió a nivel continental la lucha anti-imperialista de la América hispana de comienzos del siglo XIX, configurando una fuerza continental actuante como bloque antiimperial. Y esto se suma a su propuesta de Mundo multipolar que, con vaivenes, camina como la espada de Bolívar por América latina.

La heterogeneidad actual en los grupos revolucionarios en resistencia contra el neoliberalismo del presente siglo, las rebeliones de los movimientos populares latinoamericanos son la base para el arranque del Socialismo del siglo XXI y la unidad latinoamericana. Y contienen un signo de renuncia a lo individual, un pensar en función de Ser en el otro. Chávez está presente en todo eso. Lo está como inspiración espiritual pero también como planificador y organizador de entidades de defensa geoestratégica de nuestra soberanía y, por ende, de nuestros recursos naturales: ALBA, CELAC, Petrocaribe, Telesur; de igual modo el nuevo Canal interocéanico por Nicaragua adeuda apoyo al Comandante. Todo esto expresa una vitalidad nueva de unidad latinoamericana y del Caribe, que vino al encuentro con la idea de mundo multipolar. Si, afinando con la unidad latinoamericana. El pronóstico del amor es optimista.