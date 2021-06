Imperativo categórico chavista

El Psuv haría bien estudiando a Kant.

Si robas no te quejes si te roban, porque lo autorizaste. Lo que es igual no es trampa. Lo mismo si te autopostulas a la brava para un municipio, una gobernación, un consejo legislativo, un condominio. Es decir, actúa como si tu comportamiento fuera ley universal, dictamina Kant en su libro Fundamentación de la metafísica de las costumbres. Que ningún acto humano se desperdicie. Eso es el imperativo categórico, en que Kant basa la ética. No he hallado mejor cimiento para ser decente. “Un poquito de decencia, eso es la felicidad”, dijo Cabrujas.

El comportamiento correcto, según Kant, no debe ser mandato de ninguna autoridad religiosa o jurídica, sino autenticidad de cada quien, racionalmente. No robar en Lácteos Los Andes no debe ser porque la ley lo prohíbe sino en primer lugar por consonancia con lo que debes proclamar como norma universal. Si matas proclamas que cualquiera tiene licencia para matar. La ley debe ser consecuencia y no causa del imperativo categórico. Cada quien legisla cuando actúa, porque si te robas vacunas estás siéndote desleal, porque estás legislando contra ti. Cuando atracas estás autoproclamándote maleante. Cuando Guaidó se autoproclamó pregonó que cualquiera puede autojuramentarse presidente en una plaza. Imagina que 30 millones se autoproclaman lo que se les pegue la gana. Por eso es imperativo y por eso es categórico y por eso es importante elegir candidatos por las bases, a lo largo del aparato circulatorio de Venezuela, para comenzar a desinflar las camionetotas negras.

Tenemos tres diseños desatinados: el apéndice, que solo sirve para matar cuando se infecta; la columna vertebral, que está hecha para andar en cuatro uñas y que apenas se desvía produce dolores incapacitantes; y el ego. La columna y el apéndice tienen tratamiento, no así el ego, que cuando se hincha no hay ampolleta ni unto que lo rebaje. Un yo inflamado conduce a crímenes, imperialismo, codicia histérica, palearse Citgo, desmantelar Pdvsa en nombre del legado de Chávez, quemar gente viva por las calles, trácalas, perfidia, socaliña, plazos traicioneros. No se le conoce terapia. Si sabes una, dila. Es urgente. Gracias.