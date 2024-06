Imputarlos

Finalmente, un tribunal estadounidense remató la empresa Citgo, propiedad del Estado venezolano, tal como lo hiciera en febrero de este mismo año con el avión Boeing 747-300M que le costara a Venezuela 83 millones de dólares. Cínicamente, el Big Brother esperó el avión para mandarlo a destruir, como una muestra de su arrogancia. Para evidenciar que no lo necesitaban, que solo lo iban a destruir.

Si bien resalta la actitud soberbia y despreciable del Big Brother, a mi entender lo más despreciable es que los principales instigadores de tal barbaridad, como es la venta de Citgo, fueran los mismos venezolanos, en personas como Guaidó, La Interfecta, Julio Borges, Leopoldo López, y toda esa banda que solo ha vivido para hacerle daño al país.

Jorge Rodríguez dio una información que en realidad desconocía; y es que los ingresos que provenían de Citgo, eran utilizados para la asistencia a los niños y niñas y cubrir la mayor parte de sus necesidades. No lo sabía, pero me llamó mucho la atención y es una razón más para despreciar a esa banda que ha tenido la desfachatez de pedir intervenciones militares y aliarse con lo peor de la humanidad: Estados Unidos e Israel.

Yo supongo que esta actitud deberá generar una actitud distinta del gobierno venezolano. Por mucho menos que eso, hay detenidos en el país, que tuvieron el desliz de pedir la muerte del presidente vía redes sociales, actitud que es contraria a una ley que se llama instigación al odio. Y todos sabemos que por menos que eso, en cualquier país europeo y en Estados Unidos, por lo menos diez años de cárcel estarían pagando.

No sé cuáles han sido las razones por las que la Fiscalía no los ha imputado, porque me supongo que hay suficientes para acusarlos de alguna cosa, incluso para dictarles orden de captura por Interpol. La lista de maldad es larga y debe comenzarse por los 47 asesinados en los hechos de la guarimba que además dejó miles de millones en pérdidas. No son venezolanos, son enemigos de la nación. No han hecho sino pensar en cómo desgraciarle la vida al país. Ni siquiera porque estamos en campaña, se dignan, aunque sea mentira, a presentar un plan de gobierno, más allá de la sentencia de La Interfecta, quien a rompe y rasga va por la calle del medio y dice: “hay que privatizar todo”. Ahí se incluye la eliminación de la pensión de jubilados y la eliminación de educación gratuita. Pobre país si ese cáncer asume el poder.