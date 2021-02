Joe Biden y Donald Trump

Mirando hacia la nueva administración de EEUU, surgida a partir del 3 de noviembre de 2020, podemos observar que la elección presidencial no fue una elección más.

Esta elección y la realizada en 2016, que llevó al gobierno a Donald Trump, denota el agotamiento del discurso de la democracia liberal promovido por EEUU. Incapaz de procesar las demandas sociales y el choque de culturas e ideologías que existe en esa nación, el sistema político y sus dos principales partidos –Demócrata y Republicano– son instrumentos estériles de esas disputas que, sin embargo, por esa misma esterilidad, según algunos, amenazan con colocar a EEUU al borde de una guerra civil.

Las diferencias entre los dos partidos no son relevantes, y sus decisiones se rigen por el imperativo de afianzar la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. Donald Trump emerge no como un fenómeno político aislado, sino como el síntoma de la crisis del establishment tecnocrático radicado en Washington y del agotamiento de la geoestrategia belicista. Empresas se fueron mudando al extranjero. La desindustrialización de Estados Unidos experimentada desde la década de los ochenta, fue afectando el pacto entre el Estado, el capital y los trabajadores. Estos hechos catapultaron a Trump al gobierno como un actor externo al establishment, que fue capaz de recoger el sentir y las necesidades de los estadounidenses blancos, anglosajones, evangélicos y protestantes, que coincidieron con las arengas trumpistas.

La fragilidad del sistema político/electoral de ese país no logra soportar esta colisión plutocrática, donde cada quien apunta a la defensa y expansión de intereses particulares. No se trata de una división entre derecha e izquierda, sino que ese bipartidismo clásico reproduce y refuerza las estructuras de poder, dominación y riqueza, que no logran contener el colapso civilizatorio que entraña el capitalismo desplegado en las últimas décadas.

Dos candidatos reaccionarios y conservadores convergieron en la elección del 3 de noviembre. No se distancian del fundamentalismo de mercado, ni trastocan los fundamentos del capitalismo como modo de producción y como proceso civilizatorio.

Trump tiene un plan de poder y lo veremos muy activo. Fortalecer la revolución bolivariana a nivel continental y mundial es una urgente tarea.