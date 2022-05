La América mutilada

El sueño bolivariano tiene una dimensión clave: la integración americana. Para hacer posible esto, se requiere superar las traiciones pasadas y presentes. Fiel al legado de Bolívar, el comandante Chávez promovió diversos mecanismos, que en buena hora consiguieron tierra fértil y hoy están siguen dando la batalla.

Sin embargo, Venezuela siguió haciendo vida en otros escenarios. Fue así que en la Cumbre de las Américas de 2005, Chávez lideró una iniciativa, la que se sumaron entre otros, Lula da Silva, Néstor Kirchner y Fidel Castro, donde se derrotó la propuesta estadounidense del Área de Libre Comercio para las Américas. Quedó para siempre la frase “Alca, al carajo”.

Desde 1994, los jefes de Estado americanos se han encontrado en la denominada Cumbres de las Américas para deliberar sobre asuntos diplomáticos y comerciales, y dentro de estos últimos, un tema clave ha sido el libre comercio entre nuestros países, por lo que el Alca fue de interés por más de una década hasta que fue enterrado en 2005.

A la fecha se han desarrollado ocho cumbres, y corresponde la novena el próximo mes, realizándose por segunda vez en territorio estadounidense. En esta oportunidad, el Gobierno de los Estados Unidos de América ha decidido de manera unilateral excluir a los representantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, dado que, según su particular criterio, en estas tierras no se ajustan a su particular visión de la democracia, que es tal, si está alineada con sus intereses geopolíticos y económicos.

En 2018 el Gobierno peruano de entonces, anfitrión de la Cumbre de ese momento, decidió, en concordancia con la política estadounidense de aislar por todos los medios a nuestro país, invitó a quienes tuvieron la fantasía de ser un gobierno de facto.

Hoy se suma a un par de pueblos más y logran más rechazo la decisión de excluir, lo que se convierte en una medida contraproducente, pues devalúa la Cumbre de las Américas como espacio de deliberación, pues nuevamente se tiene un espacio estéril, que pasara con más penas y sin gloria a los anales de la historia.

De allí que sigamos valorando los espacios alternativos entre los pueblos y sus gobiernos, donde se encuentre la América toda, y se evite la América mutilada, que es como le sirve al imperio.