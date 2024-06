La capacidad de respuesta del Gobierno, ante las insinuaciones golpistas de “Doña Violencia”

Postrecitos de Huevos Chimbos

1.- Progreso y desarrollo… Por eso no vemos una precampaña electoral, sino una fiesta llena de amor. Al presidente Nicolás Maduro en hombros del pueblo, el único líder que trabaja por la gente y el futuro de la patria. Firmó un contrato de concesión con Turquía, para la exploración y comercialización de minerales, que contempla el oro, el cobre, el desarrollo de la cadena del gas licuado y de actividades petroquímicas. En cambio, “Doña Violencia” y el misógino asesino oficial de la CIA, quieren llegar a Miraflores con el único propósito de regalarles todas esas riquezas a los gringos; por eso, no volverán, los venezolanos y venezolanas detestan a los traidores de la patria, a los que han pedido sanciones en contra de ellos, a fin de que pasen necesidades y penurias. Aborrecen a los criminales que no piensan en el colectivo sino en sus intereses individuales.

2.-Una de tantas bajezas de laoposiciónterrorista… Es pertinente recordar este caso, porque al psicópata Donald Trump lo apoyan los fascistas que actualmente quieren llegar al poder en nuestra patria. El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, rememoró en un post: Trump le quita las máscaras a 60 países satélites, a la propaganda internacional y a todos los políticos e intelectuales que apoyaron a un títere para gobernar Venezuela. El único fin ha sido saquear el petróleo del pueblo venezolano. ¡Qué vergüenza! Aquí la confesión del criminal: “Qué les parece que estemos comprando petróleo a Venezuela. Al irme, Venezuela estaba lista para colapsar. Nos habríamos hecho de ella. Hubiéramos tomado todo su petróleo. Hubiera sido justo al lado. Pero ahora le compramos petróleo. ¿Puedes creerlo? Nadie puede creerlo…”.

3.- Labanderagringa… A los opositores terroristas se les ha dicho que ellos tienen una falsa candidata de un entorno oligarca, cuyo estrato social nunca le permitió darse cuenta que Venezuela es un país antiimperialista. Y en la patria de Bolívar no se quiere a esos genocidas. Ahora, ya sintiendo el peso de su condición apátrida, que no puede ocultar en sus giras electorales el rechazo popular, sale la golpista Sebastiana Barráez a decir que los chavistas le colocan a “Doña Violencia” la bandera gringa en sus concentraciones. A esa señora nadie le siembra ninguna bandera, sino que esa es la bandera con la que ella se identifica, por lo tanto, siente orgullo enarbolarla. Además, tiene a los norteamericanos incrustados en cada célula de su cuerpo.

4.- Elecciones regionales… En mi criterio, “Doña Violencia” anda de gira electoral, pero no en función de los comicios presidenciales sino de los regionales, porque, aparte de que no es candidata, sabe que no le dan, ni a ella ni al oficial de la CIA, los números para llegar a la presidencia.

De allí que, en los municipios y los estados, en vez de conciliar con los gobernadores y los alcaldes, lo que hace es inaugurar un comando de malandros de Vente Venezuela, para confrontarlos. Zulia es un ejemplo. Nunca quiso concertar con el expresidiario Manuel Rosales. Y le montó una sede de delincuentes con el propósito de que le roncara a los hampones de Un Nuevo Tiempo.

5.- LosamigosdelmisóginooficialdelaCIA… Se ha desatado un polvorín con esa actitud de “Doña Violencia” hoy, diciendo que va a ser presidenta sin ni siquiera ser candidata, y mañana se presenta al lado del misógino “Mata Monjas”, para darle su apoyo.

Una hipótesis es que la señora tuvo la intuición de que, si en un supuesto negado ganaba la presidencia ese hampón de la CIA, Eduardo Fernández, Ramón Guillermo Aveledo, Ramón José Medina, entre otros, iban a mantenerlo en el poder y ella quedaría por fuera.

La señora debió considerar esa acción como una traición, y pienso que veces le da por vengarse y sabotearlo conscientemente, además, de que ese asesino es un viejo ridículo a quien no quieren ni en su casa.

6.- Aquí radica la aversión de Uribe y Duque contra el Gobierno bolivariano… Muchos tal vez piensan que las hostilidades de los narcoparacos Alvaro Uribe Vélez e Iván Duque en contra del presidente Hugo Chávez, inicialmente, y Nicolás Maduro Moros, después, tiene que ver con que los exmandatarios colombianos defendían un sistema neoliberal salvaje, arrastrados al imperio norteamericano, y los venezolanos al socialismo, un modelo de justicia que, por encima de los intereses individuales, tiene como prioridad el bienestar del pueblo.

No señor. Eso podría ser una causa, pero la gruesa, la que los hace querer desaparecernos de la faz de la tierra es lo que recientemente informó el G/J Domingo Hernández Lárez, jefe del comando estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB): desde 2021 los militares venezolanos han destruido 70 pistas de aterrizajes en la frontera.

Igualmente, señaló, que en lo que va de año, se han incautado 22,5 toneladas de estupefacientes, mediante unos 4.200 procedimientos que dejaron más de 5.200 detenidos. A esto hay que sumarle el derribamiento de aeronaves.

Y al respecto puedo decir que, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, precisó el 21 de septiembre de 2023, que “en ejercicio soberano de nuestra independencia, se han neutralizado del 2012 al 2023, un total de 362 aeronaves utilizadas en el narcotráfico”.

Golpes duros para Uribe y Duque, ambos vinculados con el tráfico de drogas. Por eso, desde un principio, su indignación y su desavenencia con la revolución bolivariana. Además, Chávez apenas llegó al poder y cayó en cuenta de la situación mafiosa de la DEA, ordenó sacarla del país, hecho que, obviamente, les iba a dar al traste con su oscuro negocio.

Porque la DEA se convirtió en un cartel de carteles, es decir, el mayor cartel del mundo, que domina al resto de los carteles, por consiguiente, su conexión con los narcos Alvaro Uribe e Iván Duque que, con el Gobierno bolivariano en Venezuela, no han dejado de recibir reveses ante los permanentes operativos de la FANB en la frontera.

7-. La capacidad de respuesta del Gobierno, ante las insinuaciones golpistas de “Doña Violencia” … La campaña electoral de la oposición terrorista, desde sus inicios, o mejor: desde la primaria, la han llevado a cabo bajo la premisa de Eudomar Santos: “como vaya viniendo vamos viendo”, y eso ha sido un verdadero desastre en el que no se entienden ni ellos mismos.

En esa confusión, viendo que les baja la popularidad como el queso fresco, un día “Doña Violencia” bota el pendón del misógino, y otro sale con él en persona apoyándolo. A esa indecisión se han sumado voces de candidatos de las diferentes oposiciones hablando hasta de guerra civil.

Se sabe que la ruta de ella no es electoral, sino de violencia, pero una cosa es que esa sea su macabra intención, y otra que el Gobierno bolivariano les permita más derramamiento de sangre.

No dudo que después de las elecciones del 28 de julio, “Doña Violencia” y su grupo canten fraude, de hecho, actualmente abonan el terreno para decir que les hicieron trampa, pero tampoco es que ella va a iniciar las guarimbas como si Venezuela fuera un pueblo sin ley, donde puede hacer lo que le viene en gana.

Primero: ¿esa señora tiene apoyo internacional para revivir las guarimbas? ¿Posee recursos?, porque para eso se necesitan bastantes dólares, segundo, ¿cuenta con respaldo en Venezuela, un país cansado de tanta violencia por parte de ellos mismos?, tercero, ¿el Gobierno bolivariano se va a calar un interinato parte II? No creo.

Menos escuchando al camarada Diosdado Cabello, vicepresidente del Psuv, quien ha reiterado que, en un caso de violencia o de invasión, cuando los ocupantes lleguen al país, no los van a encontrar, por cuanto el Gobierno los tiene perfectamente ubicados. Y los que entran, no van a salir muy fácil. Así que, a buen entendedor, pocas palabras.

No critico que los expertos que analizan la situación política en Venezuela, prevean que la ruta de “Doña Violencia” no es electoral. Es evidente que ella apuesta a la pólvora, a la sangre, a regresar a las guarimbas; pero siempre debemos tomar en cuenta la capacidad de respuesta del Gobierno, que tengo la plena seguridad de que no está jugando carrito.

Lo digo de otra manera: “Doña Violencia” puede tener cualquier plan en su mente malvada: pero sepan que desde hace tiempo la revolución está advirtiendo que no va a tolerar más caos por parte de esos bandidos. En lo que a mí respecta, veo a un Gobierno decidido a todo por defender la paz y el bienestar del pueblo.

Que se cansó de la sucia campaña en contra, y ya no le importa ni lo que diga ningún representante internacional arrodillado a los gringos, total, de cualquier manera, nos difamarán y vilipendiarán. Así que, se pueden meter sus agresiones y opiniones inducidas, por donde se las manda a meter a cada rato el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez.

Y a “Doña Violencia”, le advierto que, si el 29 de julio quiere venir con guarimbas o alguna otra aventura, que tenga cuidado, porque, coloquialmente hablando, la masa no está pa´bollos. Después no vayan a llorar y a comenzar con la cantaleta de que Maduro es un dictador, como hacen siempre, por cuanto se les ha dicho suficientemente que no se les va a tolerar más desastres.