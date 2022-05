La ciencia de la miga  

La mesa, hijo, está tendida […] / Esta es la sal, este el aceite / y al centro el pan que casi habla […] / Lo partimos, hijito, juntos, / con dedos duros y palma blanda, / y tú lo miras asombrado / de tierra negra que da flor blanca. / Pero este pan “cara de dios” / no llega a mesas de las casas / y si otros niños no lo tienen / mejor, mi hijo, no lo tocaras. Gabriela Mistral, en La casa

En los pueblos de Lara, algunos/as abuelos/as insisten en que hay panes tan malos para la salud que pareciera que fue el diablo el que los hizo. El refranero venezolano dice que las penas con pan son buenas; pero hay panes que acunan penas. La evidencia científica ha demostrado que comer pan, a diario, hecho a base de trigo, bajo procesos de fermentación acelerada, puede elevar los triglicéridos y producir problemas inflamatorios, cardíacos, o diabetes. Los panes canilla, por ejemplo, tan populares en las mesas de nuestras casas concentran un alto contenido de grasa o manteca vegetal hidrogenada, y de azúcares, además de un exceso de levadura que solo aporta volumen.

La industria de los alimentos —que mercantiliza el sustento, en el afán de acumular capital— no solo sacrifica el valor nutricional de los panes, sino que mantiene un proceso sostenido de colonización del gusto, del saber y de la técnica. Historiadores relatan que, con la invasión colonial, se inició un proceso de diferenciación de modelos de producción y de alimentos. Dentro de esta dinámica, el trigo llegó a formar una compleja relación con el maíz. Ambos cereales, junto con la yuca (otro alimento básico ancestral), formaron un complejo de maíz-trigo-yuca que ayudó a sostener el comercio triangular del proyecto de colonización. El trigo se asoció con la civilización y el progreso; por consiguiente, se catalogó como superior a los otros dos rubros de origen indígena. El abastecimiento del grano de preferencia española dependía —y aún depende— de la importación, ya que su adaptación a los agroecosistemas de Venezuela se limitó a la región andina. Incluso hoy, se sigue cultivando trigo en algunas huertas familiares de las zonas altoandinas.

La colonización del gusto ha repercutido en todo el sistema agroalimentario de la nación bolivariana. Los colonizadores nos han hecho repudiar, hasta hoy, los alimentos indígenas de nuestra tierra. Primero, impusieron el trigo y, a partir de la década de 1960, se apropiaron de nuestra arepa de maíz. La resemantizaron con el contenido que les convenía (le quitaron todos los nutrientes) y nos la devolvieron en un paquete comercializado de harina precocida (como antonomasia de alimento o sustento), con otra composición y sentido. Lo peor: nos han hecho creer que ese simulacro de harina de maíz es parte de nuestra identidad. Así esa harina se equipara a la arepa, y es sinónimo de Venezuela y de la venezolanidad, tal como lo denuncian las investigadoras Ana Felicien, Christina Schiavoni y Liccia Romero, en el libro Conocimiento y soberanía: la alimentación como derecho humano, publicado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el año 2021.

Con el sistema agroindustrial, la dieta la cambiamos por una dieta que no es la nuestra. Inconscientemente, adoptamos dietas que nos enferman, y que ponen en evidencia que la colonización interviene en otros espacios —más allá del político, económico y lingüístico— para inscribirse y transformar el contexto cotidiano del plato que servimos en la mesa.

La colonialidad en todas sus formas (del poder, del saber y del ser) ha desplazado rubros alimentarios, técnicas y prácticas de nuestra tierra que aseguran salud. La investigadora de la Universidad Central de Venezuela María Fernanda Correa alerta que el sistema capitalista ha posicionado dietas absolutamente dañinas, en un ciclo perverso: te enfermo y, después, te garantizo los medicamentos que necesitas. Preocupada por la salud colectiva, esta farmacéutica caraqueña, con doctorado en Bioquímica, decidió acompañar un proyecto de investigación en Tucaní, estado Mérida, dirigido a la preparación de panes a través del uso de harinas alternativas y el aprovechamiento de despensas agroecológicas locales.

Se trata de un pan pensado para nutrir, como un acto de soberanía, de identidad y de reflexión, para recuperar nuestro sistema de alimentos con los cuales es posible producir otra forma de vida. Pan hecho por familias de la Comuna Che Guevara —una comuna rural que trabaja el conuco—, con conciencia y con ciencia y técnica innovadoras. María Fernanda narra que, en Tucaní, estudian la importancia identitaria del pan como alimento, la autodeterminación de los pueblos en el aprovechamiento de los rubros locales, la nutrición y la salud, la colonización del paladar, técnicas innovadoras de panificación y valoración de atributos panaderos (alveolado de la miga, textura de la corteza, olor, sabor). Un ejercicio de descolonización que permite pensar por qué es importante recuperar los alimentos de nuestra tierra y cuánto de la despensa agroecológica incorporamos en nuestros platos.

Este innovador ejercicio une el arte de la cocina campesina, la nutrición y la bioquímica para crear deliciosos platillos a base de rubros locales, que llevan el amor y el saber del pueblo rural. Como dice la investigadora María Fernanda, de los olores, el pan; pero, de sabores, nuestra despensa agroecológica. Estas fórmulas de pan tienen el gran valor nutricional de tubérculos huérfanos (batata, ocumo, ñame, yuca) y raíces tuberosas (remolacha y zanahoria); así como frutas tropicales: cambures, nopales. Los panes que salen de los hornos comuneros guevaristas son bajos en azúcar y grasa, y tienen un perfil nutricional elevado, con un alto contenido de fibra dietética saludable, calcio, fósforo y hierro.

¿De dónde salen los ingredientes para elaborar estos panes? Del conuco, de las parcelas y traspatios de Tucaní, y de harinas alternativas vegetales creadas por investigadoras de la Corporación para el Desarrollo Científico y Tecnológico (Codecyt), a base de tubérculos cultivados en nuestro país con prácticas agroecológicas.

Una experiencia académico-campesina con un manantial de poesía de iniciativas alimentarias que son utilizadas como formas de resistencia y creación de alternativas, desde una memoria biocultural histórica que resguarda la vida, y nos permite partir juntos el pan, sin miedo ni vergüenza.