El pasado miércoles 25 de enero, el presidente Nicolás Maduro juramentó la Comisión para Verdad Histórica sobre el colonialismo europeo en América. Presidida por el ministro Ernesto Villegas, se constituyó en el mismo acto en que el presidente se encontró con cultores y cultoras de las tradiciones venezolanas que han sido incluidas en las listas de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

Las dos vertientes del acto no deben ser separadas. En cada una está presente la necesidad de reconocernos a nosotros mismos. De sabernos productores de cultura, pueblo multiétnico y pluricultural, que solo sobre la base del autorreconocimiento puede ser soberano, afirmarse y actuar como sujeto histórico.

El cuento clásico que inicia nuestra historia con la llegada de las carabelas de Colón todavía está instalado entre nosotros. Nuestra historia escolar y nuestra memoria colectiva todavía aparecen atrofiadas por la mutilación del pasado.

Repaso con algunos chamos y veo sus cuadernos, pregunto a sus maestras y maestros, y sentimos que nos debemos aún un estudio concienzudo y sensible que nos permita asumir que el poblamiento de estas tierras se inició hace miles de años, que las comunidades y pueblos americanos fueron y son múltiples, un amplísimo abanico de culturas, cosmovisiones y formas de vivir en el mundo, con cientos de idiomas; que el acto criminal de la colonización europea no se expresa solo en los “excesos” sino en la pretensión de hacerse propietarios de las tierras y las vidas de otros y otras; que supuso por cientos de años el tráfico y la explotación de personas esclavizadas; que no hay una colonización buena; que esos crímenes se reproducen en las relaciones actuales donde unas minorías se consideran superiores y tratan a todos los demás (las inmensas mayorías) como salvajes o exóticos a ser “modernizados”.

La comisión reúne especialistas y convocará a otras y otros, pero su trabajo no es jorungar el pasado para ponerlo al resguardo de la academia. Sus destinatarios y sus acompañantes serán, como bien señaló el presidente, en primer lugar, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, las organizaciones del Poder Popular.

Ese objetivo obliga, pues se trata de crear y fortalecer una nueva conciencia.