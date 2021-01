En estos días a Donald Trump le cerraron sus cuentas en Twitter y Facebook. Este tipo de acciones de dos grandes plataformas de redes sociales despertó la polémica sobre la libertad de expresión, a tal punto que el director de Twitter Jack Dorsey cree que la censura a Trump fue una decisión correcta. Sin embargo, de una manera reflexiva dijo: “tener que tomar estas acciones fragmenta la conversación pública”. Y luego agregó: “Y sienta un precedente que considero peligroso: el poder que un individuo o corporación tiene sobre una parte de la conversación pública global”. Al tiempo que esto sucedía, vuelve la discusión sobre la privacidad de datos de las conversaciones de los usuarios, y WhatsApp, ante rumores que comprometen a esta plataforma, corre a explicar que no accede a los mensajes enviados entre los usuarios, ni a los mensajes de texto ni tampoco a cualquier tipo de adjunto, ya sea una foto, un vídeo, un audio o documento. En fin, el tema no es otro que la abierta posibilidad de la comunicación controlada, no dentro de un marco legal, sino desde el funcionamiento de empresas privadas transnacionales en desmedro del derecho a comunicar.

La verdadera comunicación no es la que se manifiesta de manera unidireccional, impuesta desde un emisor a un receptor, sino la que se realiza de forma interactiva, horizontal, de intercambio de las palabras para la conversación, para el diálogo y la discusión; la misma que se conforma en la expresión de las ideas, opiniones e informaciones, o sea, la manifestación arborizada del conocimiento humano. Aquella libertad de información consagrada en la Declaración Universal ha tenido que superar obstáculos, abusos e imposiciones no previstos en 1948, pero nunca pudo imaginarse en ese entonces las posibilidades que años después iban a darse con la electrónica y las nuevas tecnologías de la comunicación y su impacto en los comienzos del siglo XXI.

Encontrarnos ahora con las grandes plataformas de redes sociales asumiendo funciones de controladoras de la comunicación y de jueces para juzgar los contenidos de las conversaciones y mensajes de los usuarios en las redes es tan peligroso como el ejercicio del poder en manos de hombres violentos, racistas y supremacistas como Trump, no la opinión. Son las leyes, las convenciones internacionales y los tribunales las que deben controlar y juzgar el ejercicio del derecho humano a comunicar.