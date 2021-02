Motivado por lo que fuese, el presidente Maduro comienza un viraje tan importante como aquel visto cuando, agobiado por las sanciones, apeló hace un año a la creatividad económica del venezolano y liberó el comercio internacional de las trabas burocráticas. Algunas creadas en su gobierno… otras heredadas de la democracia puntofijista o hasta del general Gómez.

Me refiero a la lucha contra la corrupción que a pesar de que economistas repetidores de lo leído hace décadas no la toman en cuenta en sus fastidiosos, mendaces y repetitivos análisis… no sólo existe, sino que explica en gran parte el por qué nuestra economía sigue siendo subdesarrollada… a pesar de la inmensa cantidad de recursos que hemos recibido en los últimos cien años.

Si Nicolás Maduro va por el camino de enfrentar la corrupción, la parte sana de la sociedad está obligada a apoyarlo e incluso a exigir mayor contundencia en lo que parece una cruzada.

No valen las escurridas de bulto de quienes no siendo capaces de ver ojo bonito en cara ajena… o por estar llenos de odios… se muestran escépticos y hasta se solidarizan por vía del “pobrecito”… con el ladrón de las bombonas de gas.

Tampoco sirve ver los toros desde la barrera porque la situación de nuestra economía no permite otra cosa que optimizar lo poco que se produce o compra… que merced a la corrupción… siempre es “menos”.

El país actual es muy diferente al país que le tocó gobernar a Hugo Chávez y a los presidentes que después del general Gómez le antecedieron al mando de la Nación.

Hemos perdido los mercados petroleros y quienes los ocupan no los van a devolver… los ahora empobrecidos mercados financieros tampoco nos prestan para llenar el hueco fiscal que entre nosotros siempre ha existido por botarates… y nos cobran lo que debemos que en el caso actual equivale al “a todo santo una vela”.

En esas condiciones y ante la imposibilidad para gobernar de una oposición que aparte de sostener las mismas ideas económicas y políticas del chavismo… está llena de odios, carente de ideas e incapaz de cambiar… era de esperar un viraje que Nicolás Maduro lo puede llevar a cabo en soledad o con unos muchachones que en el caso del ahora “Rey de las Bombonas”… salió rata. En esa no se puede dejar solo al Presidente… al verdadero… al otro hay que ponerlo preso.