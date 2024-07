La derecha intolerante y violenta

Cada día que pasa nos acercamos al 28 de julio del 2024 y la extrema derecha antichavista venezolana sigue quedando en total evidencia sobre su verdadero y genuino estado de naturaleza política, la cual presenta varias características muy comunes entre su militancia (unos son peores que otros) con dos elementos actitudinales claves: la intolerancia y la violencia.

Por supuesto que hay demasiadas evidencias históricas sobre la violencia como “la razón de ser” y muy natural por parte de la extrema derecha, los ejemplos sobran, comenzando por los aparatos represivos del puntofijismo (1958–1998) y los más recientes con las llamadas guarimbas del 2014 y el 2017, con todos los desastres y anarquía callejera, incluidos asesinatos del “enemigo político”.

En estos momentos de finales de la campaña electoral presidencial, hay un dato muy curioso: la extrema derecha desde hace rato se siente “dueño y señor” de la Universidad Central de Venezuela, cuando los extremistas llevan tiempo diciendo un mantra que los hace sentir orgullosos de sus posturas derechistas: “la UCV es territorio libre de chavistas”.

Sucedió que el día domingo 14 de julio (hace 9 días) la derecha “se apoderó” de algunos espacios de la UCV, para realizar un encuentro con el candidato tapa–afiche y con la candidata que no es candidata y lo hicieron de manera ilegal y prepotente, ya que no contaron con el permiso de las autoridades universitarias, pero no les importó, porque consideran a “la UCV como su territorio exclusivo” de la derecha y la ultraderecha “nacional”.

¿Y qué hicieron las y los militantes de la derecha “decente y preparada”? Realizaron actos vandálicos, destruyeron todo lo que se encontraba en su camino y de paso le cayeron a golpes a todas las personas que tenían cara de chavistas y de opositores alacranes. Y para rematar, el día viernes 19 de julio en horas de la noche, en el estacionamiento de la UCV, el malandraje extremista atacó y agredió a un diputado opositor, que no es de su simpatía.

No es exagerado y se puede leer lo que escriben en las redes sociales: que el día de las elecciones (28 de julio) la extrema derecha violenta quiere denunciar fraude, al no reconocer los resultados electorales y llamar a nuevas guarimbas.

Politólogo