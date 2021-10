La eterna invasión

Creo que el 12 de octubre se debe recordar como la primera de las infinitas invasiones extranjeras que ha sufrido nuestro continente.

El invasor viene a un territorio ajeno a saquear una tierra habitada por gente que desprecia o estima indigna.

Los invasores de hoy son la guerrilla de políticos de oposición que abandonaron el país hace cinco años y hoy pretenden volver ocupar sus lugares. Uno de los atractivos más excitantes para estos fantasmas desertores es el olor de la miel del 21 noviembre de 2021.

Momias que no tienen vergüenza y vienen a tomar un espacio que no pertenece a nadie, o si está ocupado, es seguro que este no-cristiano está esperando a algún invasor milagroso que le dé aliento a su vida. Surgen como fantasmas, sabemos, que lo característico de un espanto, aparecer después de muerto. Por ello sus conductas usurpadoras de hoy no producen temor sino risa.

Se sabe que escogieron el lugar de su autoexilio cuando ya tenían aseguradas sus fuentes de ingreso por derecho que les correspondía del saqueo que hicieron a la república.

Otros escaparon para ocupar posiciones en esa rebatiña de cargos del gobierno de esperpentos de Macondo, donde reinaba el descerebrado interino. Fueron cuatro años de desbandada, con manejo mafioso de fondos para habitar grandes residencias u hoteles de lujo.

Hoy regresan impúdicamente sin dar ninguna explicación de su delictuoso y cobarde eclipse. Su culpa solo muestra furia y asemeja una invasión.

Su retorno los delata como fantasmas que escaparon en ilegalidad y ahora vienen como seres impolutos después de haber invernado por cuatro años dedicados a fagocitarse políticamente entre ellos.

A dios gracias las momias criollas que se quedaron, vivieron como fuerzas de la nocturnidad aletargadas en el formol político del Facebook. Los más vivos decidieron irse a quemar su ocio peleando por arrebatarle, a otros más pendejos, las mejores habitaciones en el hotel de Monómeros. Los sicarios de López, Borges, Guanipa, Capriles, batallaron por más, Ej. puestos directivos en Citgo o buscadores de comisiones para los bufetes de ladrones de Harvard encargados de “acosar activos flotantes de la república en USA y Europa”.

Conductas impropias de las piaras sin liderazgo que sueltan sus excrecencias contra sus otrora socios de oposición. Ahora merecedores de una estatua al Saqueador desconocido que será colocada en la plaza Altamira.

Hacen práctico el aforismo político: ¡Invasores!, el poder todo lo vale ….. lo demás son ilusiones.