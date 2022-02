La guerrita de Macri

No termina febrero y llevamos 2 escándalos… para diciembre pasarán de 20 si el promedio se mantiene.

Mientras tanto el tepuy pronto será olvidado y la cursilería “chic” adornada con otros delitos puede dormir tranquila en Miami ya que llega la invasión argentina… en tiempos de Macri… a relevar.

Es gravísimo lo que el diputado Carreño denunció esta semana… pero no por lo que con voz engolada anunció don Pedro… emulando al de Triana que gritó “tierra”… sino por lo principal que no se dijo pero se intuye: en el norte imperial no quieren al gobierno venezolano… y hasta en sus corruptas payasadas lo demuestran.

Este dato le molestará la digestión a quienes sueñan con que merced al diálogo… nos van a quitar las sanciones.

Por esa falta de coherencia este caso que pudo unificar nuestra sociedad… ahora sigue el rumbo burocrático con operación “investíguese” incluida… y salvo que cambien algún general en Chile o Argentina… no habrá resultados.

Desde la oposición nadie irá a la Argentina para explicar que si bien no convence el modelo del Socialismo a la venezolana… tampoco por eso hay que apoyar a bandidos irresponsables tipo Macri… cuando payasamente pretendían invadir nuestro país.

Pero el gobierno tampoco habla claro y para el gran público que hasta ahora se ha mantenido a la expectativa, aparentemente todo fue culpa de Trump… cuando hasta en la ridiculez rayana en trona con droga mala… se ve que es política imperial… cambiar a la brava nuestro gobierno.

Pero: ¿podía Macri invadirnos como sugieren los voceros oficiales?

El Ejército de ese país tras la derrota en Las Malvinas y la pérdida del poder está desmoralizado: de hecho sería muy costoso para los argentinos, a punto de banca rota… invadir Montevideo.

Pero eso no quiere decir que si mañana llega a la Casa Blanca un Presidente de mayor talla… no lo intente sin payasos tipo Macri… Duque… Leopoldo López y el interino… de aliados.

De manera que sacar a la luz la invasión payasa no tendría sentido si se sigue predicando que del diálogo en México… se van a normalizar las relaciones con USA imperial.

La oposición al callar como realmente lo ha hecho… toma partido.

Pero el gobierno al mantener las ilusiones de sus enchufados… pone a la Nación a correr un grave peligro.

Ni más ni menos.