La misma piedra

Todavía recuerdo las deliberaciones que suscitó el cambio de políticas de WhatsApp hace poco más de un año, que en síntesis pretendían que diéramos acceso “voluntario” a más información, para aumentar la monetización de la aplicación “gratuita”. Para ese momento cada vez que abría la aplicación, surgía un aviso que invitaba a la aprobación de las nuevas políticas, mientras que algunos proponian migrar a Telegram y Signal, que por esos días registraron un incremento de descargas. Llegó la fecha y los propietarios de WhatsApp, mediante un tímido comunicado anunciaron que se podía seguir usando la plataforma de mensajería, sin que se aprueben las nuevas políticas. Sospecho que el objetivo estaba logrado, la mayoría de los usuarios ya habían sucumbido al molesto mensaje, que aparecía regularmente y sólo una minoría era la rebelde. Acto seguido, volvimos a la “normalidad” y Telegram y Signal, siguieron siendo nuestras aplicaciones marginales.

Por estos días, hubo una caída masiva no solo de WhatsApp, sino de Facebook e Instagram, lo que generó crisis en la vida de las personas y en las relaciones de las organizaciones tanto privadas, como públicas. Millones de usuarios y usuarias, durante horas se vieron imposibilitados de comunicarse, por lo tanto se han comprometido aspectos esenciales de la vida particular y las relaciones sociales. La explicación de tal caída, fue poco clara. Nuevamente surge el debate sobre el monopolio que tienen ciertas empresas en el campo de la comunicación global y su condición de privadas, así como la falta de regulaciones para las mismas. Nuevamente Telegram y Signal han vuelto a experimentar un nuevo aumento de descargas, pero muchas de ellas serán circunstanciales, hasta que recuperemos la “normalidad”.

Hoy el debate sobre el papel de las empresas propietarias de las plataformas interacción social, no está más que comenzando para nuestra sociedad global, pues aún no se problematiza; de tal manera que requiera proponer medidas claras para su regularización, en función del bien común. Además que tiene un elemento sin precedentes, su actuación es global, es un mundo de Estados nacionales, con pocos niveles de acción común contra los monopolios. Me pregunto ¿cuantas veces nos tropezaremos con la misma piedra?.