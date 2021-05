La muerte sin religión

Hace unos cuantos años, el nuevo papa elegido había puesto su nueva función bajo el patrocinio de Benito; cardenal Razinger hecho Benedicto XVI. Así, tuvimos a Benito, fundador de la orden benedictina, y poco tiempo después, a otro papa bajo el nombre de otro fundador, Francisco. En su primera audiencia general, Benedicto XVI explicó que su título expresaba su preocupación por el futuro del cristianismo en Europa; mientras que: el papa Francisco, seguidor del “pequeño pobre” de Asís, habría comunicado una honda preocupación por el futuro de la humanidad a nivel mundial.

Problema de sobrevida. Dos libros que leí casi seguiditos, me dejaron con este grave problema de la muerte. Dos títulos del mismo novelista, Eric-Emmanuel Schmitt. El primero, El señor Ibrahim y las flores del Corán; y el otro: Óscar y Mamie-Rose. Un doble éxito editorial: 400.000 ejemplares en el primer año, y traducciones en varios idiomas. Tanto en uno como en otro libro, recoge de antemano tus lágrimas. La trama en ambos: uno se encuentra con un niño que tiene que hacerle frente a la muerte.

En El Señor Ibrahim, Momo, un joven judío se ve obligado a presenciar la muerte de su querido maestro sufí, Ibrahim. Por su parte, Óscar tiene que vivir su propia muerte con la ayuda de una abuela cristiana, Mamie-Rose. Ambos niños saben muy poco de religión, pero también ambos buscan a Dios.

En una entrevista, Schmitt dijo que su tarea consistía en plantear cuestiones, no en dar respuestas; y en esta línea, decía: “Las cuestiones unen, mientras que las respuestas dividen “. Este comentario nos ofrece una instantánea, no de la Europa, sino de la situación religiosa que el papa Francisco quiere evangelizar: no presencia, sino sed de Dios. Frecuentemente, la población vive más fácilmente una riqueza pobre que une fe firme. A los jóvenes… y a no pocos ancianos, les interesa más la espiritualidad que la doctrina. Dios, más que la Iglesia… Y a unos y otros, nos preocupa bastante el tema de la muerte.

Sacerdote de Petare