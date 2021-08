La obstinación politiquera

Caracho profesor, menos mal que vino a visitar esta bodega de su viejo amigo. Hay mucho que hablar de lo que está pasando, aunque me ha llamado la atención que hace días no me topo con los análisis a que nos tiene acostumbrados. ¿Es que está de vacaciones la Historia Actual?

Esta disciplina no toma vacaciones. Siempre está atenta al acontecer para analizar y trazar las perspectivas. Pero en los últimos días no hemos podido cumplir por falta de motivación. Esta realidad política cansa y aturde. Ahora profesor, esto que dice suena raro en la voz del historiador que se ocupa del estudio de lo actual.

Don Antero, pero tenga en cuenta dos cosas, yo sólo soy un aprendiz de ese oficio y que el objetivo a examinar parece estar cada día en el mismo punto: un círculo donde nada nuevo aparece. ¿Esto es lo que se nombra como obstinación politiquera?

Si, es el cansancio de una política que se repite en forma desmedida, con un solo propósito: la negociación, el acuerdo, el aprovechamiento para que todo quede en el mismo lugar. Lo acuso de ladrón, se demuestra que lo es, lo amenazo con la justicia, la celda inevitable. Pero tiene apoyo del imperio y aliados para cualquier dislate y termina todo en un acuerdo salvador que “favorece las partes”.

¿Y la ética, los valores y la política? ¿Hoy es la misma degradación del pasado? Otra vez lo de Pedro Emilio Coll: aquí nunca pasa nada. Con la voz gangosa y lamentable que tengo, canté en el Municipal y no me pitaron. Me aplaudieron y sacaron en hombros cual torero famoso. Hacemos de una tragedia un irresponsable y fácil festejo porque sabemos que nada sucede, a no ser abrir más brechas entre los que tienen y los que no.

El Pacto de Coche de 1863 que detiene el “peligroso” avance de la pobreza hacia el poder y que abre puertas a la autocracia del Gral. Guzmán Blanco, sigue vigente. Se pensó que la muerte natural había acabado con el Gral. Gómez y su gobierno en 1935, pero aún fallecido sigue mandando.

¿Eso quiere decir profesor, que en cada caso ha estado presente eso del círculo de la obstinación politiquera? Si Don Antero, no hemos tomado en serio nuestra Venezuela. Lo ligero, la chercha, ha sido nuestro norte. Este es el caso del “Fenómeno Interino 19-21”.

Definitivamente Sancho, ¡vivir es construir horizontes para todos los amaneceres y muy poca gente es capaz aquí de entenderlo y practicarlo!