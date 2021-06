La oposición y sus miserias

Si hay algo extremadamente particular que caracteriza a la llamada oposición política “venezolana”, es el afán divisionista que tienen entre ellos…tanta es “la desconfianza mutua”, al interior de éste sector político de la derecha nacional…que en el país existen más 100 organizaciones con fines políticos, y pareciese que no tiene fin…el permanente fraccionalismo que todos los días los hace, “separarse y reagruparse”, en la que cada uno de sus dirigentes políticos…tienen un ego tan grande y muy mal administrado, que no cabrían todos en el mismo lugar y a la misma hora…ya que empezarían con su particular narcisismo político derechista: ¿Quiénes van asistir a esa reunión?…¿van a estar todo?…¿usted sabe si va estar fulano de tal?…¿quiénes van a presidir la reunión y estarán sentados en la parte delantera?…¿cuantas personas van a hablar?…¿Habrá un moderador?…¿cuáles medios van a cubrir la actividad?…¿quién va dar las declaraciones a la prensa?…y para gran parte de esa dirigencia política, si esas preguntas no tienen respuestas satisfactoria lo más probable es que no asistan…

Actualmente resaltan varios tipos de divisiones…que van desde “la racionalidad” de lo ideológico y estratégico…hasta “la emocionalidad”, tales como: “el tú me caes mal”…”el no puedo estar cerca de él”…”el tú no eres el jefe de la oposición, soy yo”…hay otras particulares diferencias, en la que es importante realizar una curiosa observación: las peores ofensas y acusaciones que le hacen a un dirigente opositor, son hechas por otro dirigente opositor…que van desde los que acusan de “colaboracionista” a los que participan en los procesos electorales y otro grupo se defiende diciéndoles “radicales abstencionistas”…entre los que favorecen las sanciones y los bloqueos y los grupos que consideran que esas medidas coercitivas, les están haciendo un daño tremendo al pueblo venezolano y que el camino debe ser pacífico y electoral…y están los que piensan que la única forma de salir de Maduro, es por una medida de fuerza (son pro imperialista)…les gustan las vías inconstitucionales y son amigos de la presión internacional…y están los que consideran como inaceptables, (son de la derecha moderada) las intromisiones en nuestros asuntos internos…