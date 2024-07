La Otan: el principal enemigo de Ucrania

El 11 de julio concluyó la Cumbre de la Otan en Washington y, por sus resultados, pareciera que cumplió con su objetivo de aumentar la ayuda a Ucrania. Se declaró que la Otan proporcionará a Ucrania al menos 40 mil millones de dólares durante el próximo año, así como brindar apoyo de seguridad estable. Los países de la Otan informarán dos veces al año sobre el proceso de prestación de asistencia militar a Ucrania. Se acelera la entrega de aviones de combate F-16, así como se amplía la concesión de sistemas antiaéreos Patriot. La alianza afirma que la entrada de Ucrania en su seno es “irreversible”. Hasta aquí pareciera evidente que la Otan es amiga de Ucrania. Pero al analizar más profundamente cuál es el significado de toda esa ayuda, aparece una realidad muy diferente. Veamos: sí, en efecto, la alianza proclama que Ucrania entrará en su seno, pero con una condición; ¡que le gane la guerra a Rusia! Esto recuerda el nombre de una saga de películas famosa en Occidente que se llama Misión Imposible, porque eso jamás sucederá, y eso lo sabe bien la Otan. Occidente le ha encargado una horrible misión a Ucrania, la de ser un país vasallo explotado y saqueado y sobre todo carne de cañón de una guerra no declarada contra Rusia. Un juego donde Ucrania lo pierde todo por Occidente y no gana nada. La Otan está contenta con una situación en la que los ucranianos mueren en interés del bloque, pero no son miembros de él. La política occidental consiste en “muérete por nosotros, pero sin ninguna garantía de nuestra parte”, para el títere fascista Zelenski esto es un completo fracaso y una humillación. Por consiguiente, la supuesta ayuda a Ucrania es un regalo envenenado para que Ucrania se siga desangrando y destruyendo y no pueda defenderse, ni hacer ninguna resistencia de su condición de esclavo de Occidente.

A Ucrania nunca se le permitió la paz, ni siquiera los beneficiosos acuerdos de Minsk, que si se hubiesen firmado Ucrania estaría hoy en condiciones infinitamente mejores. Se hubiesen salvado las vidas de mucho más de cien mil ucranianos. El pueblo ucraniano ansiaba la paz, pero fue traicionado por Zelenski, oligarcas ambiciosos y Occidente. Y la Otan es el garante de que se mantenga esa traición.