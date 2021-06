La revolución necesaria

El fracaso del sistema de justicia no está en las leyes vigentes o en la necesidad de hacer nuevas leyes, sino en los hombres y mujeres que tienen el deber de aplicarlas y no lo hacen. Ahora bien, el Presidente Maduro habla de una revolución en el sistema de justicia, conoce que el problema es serio, que es estructural. No habla de una “reforma” sino de una revolución, de un cambio profundo. Por primera vez surge el planteo de una revolución judicial, sin vaguedad, porque se trata del incumplimiento de la ley que estremece en descrédito a todo un sistema de justicia donde confluyen la debilidad de los jueces, la corrupción, los privilegios, el dinero, el abogadismo y la desviación de poder, dejando a un lado la solución de los conflictos de la gente. Entonces nos encontramos con casos graves, por ejemplo, de personas afectadas por la falta de celeridad en los juicios (retardo procesal), encarcelados y víctimas de la llamada “estructura del litigio” que conlleva a la pérdida de la legalidad porque los tribunales y demás componentes del sistema de justicia no cumplen con la ley, mienten y hacen desastres en su nombre.

Lo que está pasando se conoce como “crisis del derecho” que, en el fondo, se convierte en crisis de la democracia. Uno de los tres aspectos de la crisis del derecho, según Luigi Ferrajoli, es la crisis de la legalidad que se expresa en “la ausencia e ineficacia de los controles”. Eso está sucediendo con la administración de justicia en cualquiera de las ramas del poder judicial y por ello no es de extrañar, entre otras cosas, el abarrotamiento en las cárceles o el cobro ilegal, el soborno o la corrupción en los tribunales que convierten en una farsa a la justicia gratuita que ordena la Constitución.

Plantear una revolución en el sistema de justicia significa un cambio profundo de la administración de justicia en Venezuela que abra las puertas a una cultura de la legalidad y enfrente la impericia jurídica y la corrupción, dándole sentido a los términos éticos del humanismo frente a ese pensamiento jurídico agotado y abrumado por ideas rebuscadas y leyes confabuladas para crear litigiosidad. Cuando se habla de hacer la revolución en el sistema de justicia se habla claro y sonoro de lo que debe hacerse para que la gente confíe en la ley, en el sistema de justicia y en los jueces. Se trata de la revolución necesaria. Es, en fin, cambiarlo todo y de raíz.