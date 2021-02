La tripolaridad según Padrino López

Es un general en jefe, pero el título de su libro no invoca un toque de diana, sino la historia clásica. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, vio impreso en 2020 su obra La escalada de Tucídides, bajo el sello editorial de “El Perro y la Rana”.

Tucídides fue un historiador y militar ateniense que relató la guerra del Peleponeso entre Esparta y Atenas. A sus fuentes viajó Padrino López para analizar el conflicto inevitable entre Estados Unidos y China en pleno siglo XXI, con la intervención de un tercero en discordia: Rusia.

Esta obra sorprenderá a muchos por su lenguaje. No hay orden cerrado en su escritura, ni gritos a discreción, ni consignas, ni proclamas. Mucha agua académica y formativa ha corrido bajo los puentes del mundo militar. El mismo epígrafe de la obra alertará al lector de lo tanto que ha cambiado nuestra fuerza armada y la formación de sus hombres y mujeres. Su autor es el gran timonel de la revolución china: Mao Zedong.

El tema de la tripolaridad es de suyo escabroso y duro. Sin embargo, el general Padrino logra evitar con eficacia el lenguaje geopolítico especializado y con la “profunda sencillez” con que José Martí pedía que se escribiera, logra poner al alcance de los lectores un asunto tan complejo como es el enfrentamiento de las grandes potencias por controlar los mercados y, nada menos y nada más, que la inteligencia artificial. Guerra multidimensional y de quinta generación explicada con imágenes acertadas y sencillas y con símiles pertinentes y precisos.

El autor nos presenta el mundo de hoy como un gran teatro, con sus actores principales (EEUUU, China) y aquellos países que no se resignan a ser meros actores de reparto: Rusia, la India, la Unión Europea, Japón. De las tablas del teatro, cuando se lo exige la exposición, nos traslada al tablero de ajedrez, donde cada potencia mueve sus piezas. El coronavirus, como lo registra Padrino López, impuso una tregua a esta guerra, pero no por mucho tiempo. La conflagración es inevitable y, concluye el autor, el Nuevo Orden Mundial será tripolar: China, EEUU, Rusia. La escritura es amena y la lectura tensa y emotiva porque, activa o pasivamente, todos estamos en las páginas de esta excelente obra. Todos estamos en el frente de una guerra que no nos pertenece.