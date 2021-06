La violencia política sigue siendo un instrumento para desestabilizar y cambiar gobiernos, pero cuando grupos sociales, partidos políticos o segmentos de la sociedad deciden emplear la violencia de bandas criminales como estrategia de acción política, no deja de ser delincuencia común. Por supuesto, no se puede negar que existen teorías sobre la psicología de la legitimación ante la necesidad de justificar la violencia política frente a una situación social injusta, pero ese no es el caso de algunos políticos que “están metiendo muchos dólares -como recién lo declaró el Presidente Maduro- para comprar bandas criminales y generar violencia en los barrios”. De esa delincuencia utilizada para la política mercenaria, que cobra por cometer delitos y crear el caos, sin motivaciones ideológicas, se dice que existe en barrios de Caracas y otras zonas urbanas del país. Aquí no se trata de una violencia que precisa de legitimación, pues, ella nunca dejará de ser ilegítima; sencillamente, es delincuencia pura y la reacción de la gente no es otra que el miedo al crimen y al delincuente socialmente reprochables, resultando una sociedad bajo pánico, amenazada por el crimen.

Desde el ámbito de la psicología social se sostiene que, cuando un grupo decide usar la violencia como estrategia para la acción política, es necesaria su legitimación y, por supuesto, eso explicaría su aprobación social; también sirve para comprender fenómenos o situaciones de desigualdad social, movilidad social, las protestas y movimientos sociales, entre otras cosas. Sin embargo, siempre se hacen los esfuerzos para construir espacios de convivencia, de diálogo y tolerancia que sirvan de barreras sociales en la contención de la violencia política como estrategia de cambio. Pero hay violencia que no puede legitimarse. Ahí están no muy lejanas las imágenes de grupos de delincuentes pagados que aterrorizaban debajo de los puentes del lado colombiano en una combinación de su violencia con la acción política de opositores y algunos presidentes del “Grupo de Lima” que los apadrinaban con la pretensión de legitimarlos. No pudieron y terminaron confundidos con la delincuencia común, atroz, en medio de unas acciones peligrosamente aventureras, derrotadas por jugar con candela y ahora vuelven sin construir siquiera alguna plataforma político-ideológica que justifique esas andanzas. O sea, vuelven a la derrota.