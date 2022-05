La xenofobia continúa

Se ha dicho que mientras más débil es la persona menos derechos tiene y se le condena a vivir en una especie de gran “apartheid” que los excluye del concepto de ciudadanía, sencillamente porque son pobres. Una de esas formas de condenar al otro, quizá la más perversa en el mundo de hoy, es ese sentimiento intenso de aversión hacia los extranjeros. Por desgracia y por culpa de unos opositores de derecha, enemigos del chavismo y de la revolución bolivatiana, a la migración venezolana se la criminaliza al punto de ser objeto de las peores agresiones en países como Perú y Chile. En el caso de este último país, ahora los venezolanos son sometidas a las exigencias y sanciones de una ley discriminatoria y expansiva del odio y la intolerancia en la sola expresión de una “visa de permanencia temporal”, no aplicada a otros países. Los venezolanos son víctimas de esa arbitrariedad selectiva. ¿Y por qué a nosotros? ¿Por qué no a los migrantes de otros países que hacen lo mismo?

Es importante advertir que el fenómeno de la emigración es complejo y nadie está exento de vivirlo o de sufrirlo. Es el hecho del ser humano de irse a otro país, generalmente por razones económicas; sin embargo, hay emigraciones forzadas que tienen sus causas en las guerras o en las crisis. Pero también existe la emigración de personas que, bajo el engaño de tener bienestar y paraísos que no son verdades, son instigadas a salir de su país. En todo caso, los inmigrantes quedan a riesgo de enfrentar la xenofobia, que para ellos significa un realismo crítico, difícil, al punto que los agobia la desconfianza a tener nuevamente indemnidad o a salir sin daño de esa situación de peligro creada por la violencia xenófoba, hoy tan desatada en Europa como en algunos países de América bajo una forma delictiva impune que continúa y se agrava.

Los venezolanos en el exterior han sido víctimas de esta delincuencia y tal agresión a la dignidad humana, no sólo es una violación del derecho a la indemnidad de cualquier persona fuera de su país, sino también una amenaza que continúa sin barrera que la contenga, como presagiando el peligro, o de lo que va a ocurrir si no te vas. Con la sola amenaza se infringen las llamadas “normas de flanqueo”, vulneradas por conductas de intimidación que hacen que alguien sienta miedo o temor. Repito, la xenofobia continúa y no pensemos “… que ya pasó”, como dice la cantata.