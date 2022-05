Las entrañas del monstruo

Un día, rescataremos nuestras vidas de este estar guindando precariamente en la periferia y tomaremos el centro de la acción histórica. Exploraremos cada una de las avenidas que corren a través de nuestras vidas y crearemos caminos vivos sin calles ciegas, las extenderemos hasta los límites del destino de los hombres. Le pondremos un airado punto final a la negación de nuestros derechos humanos. Micere Githae Mugo, en Fundada está mi casa

El 14 de mayo de este año, 11 personas negras y dos blancas fueron asesinadas por un estadounidense que, armado con un rifle de alta potencia y un chaleco antibalas, condujo unos 320 kilómetros, desde New York hasta Buffalo (lugar donde perpetró el grave crimen). El tirador transmitió, en vivo, el ataque por la plataforma Twitch y, según reseñaron algunos medios, emitió un manifiesto cuya primera página tenía el símbolo neonazi conocido como sol negro. La opinión publicada calificó este hecho como “un crimen de odio por motivos raciales”, “un acto abominable aislado”, “una expresión de terrorismo doméstico”, “un episodio de repugnante ideología supremacista blanca que cree que los EE. UU. debe ser un país ‘solo para blancos’”.

Pese al rechazo generalizado expresado en los medios de comunicación, este suceso que ha conmovido al mundo no es un caso fortuito: el racismo es una forma de violencia institucionalizada. Un reciente estudio de la Universidad de Chicago reveló que muchos estadounidenses blancos, especialmente hombres, creen que están siendo “reemplazados” por mujeres, afroamericanos, judíos y la diversidad de inmigrantes que se han establecido en EE. UU. Este imaginario fóbico del gran reemplazo alimenta ataques violentos contra poblaciones no blancas. Esta ira anti-no-blanco no es nueva; de hecho, se expresó como “invasión” (de latinos, pero especialmente de mexicanos), en la campaña presidencial de Trump, en el año 2016: “Están trayendo drogas. Están trayendo el crimen. ¡Son violadores! Y algunos, supongo, son buenas personas”.

Lamentablemente, el discurso mediático es esquizoide: este dispositivo hace muy visible el problema, pero distrae de las causas estructurales del racismo. Hay un modo civilizatorio y una racionalidad hegemónica (la modernidad) que contribuye al exterminio sistemático de cualquier agente que sea considerado inferior. La exclusión institucional, legitimada por este modo de percibir el mundo, termina permitiendo operaciones de violencia. Así la violencia se convierte en un mecanismo de gestión de una idea de poder y superioridad estructural.

Pero ¿qué es el racismo? El racismo es una estructura de poder institucional constituida sobre la línea de lo humano, que abarca todas las formas y las esferas de existencia. Más o menos, se expresa así:

Superioridad (supremos, civilizados: hombre blanco europeo, racional)

__________ HUMANO

Inferioridad (bárbaros, primitivos, irracionales: esto incluye mujeres, aborígenes, negros, naturaleza)

El racismo viene de la expansión colonial de Europa. Desde entonces, Occidente es la vara con la que se mide el ser o el no-ser. Las formas de existencia de las zonas del SER son “superiores”. Mientras más lejos estés de la manera de pensar/actuar de la cultura dominante, más “animalesco” eres. El investigador puertorriqueño Ramón Grosfóguel señala que el racismo establece una división de superioridad e inferioridad: por debajo de la línea, están el “subhumano” y el “no-humano”. Incluso advierte que el poder racial divide a los grupos que “están” por debajo de la línea: “Al «subhumano», le hacen creer que es superior al «no-humano» —dice Grosfóguel—: El «subhumano» se piensa más cerca de los «superiores»; o sea, “los humanos” (aunque sea una falsa diferencia). ¿Para qué? Para que no puedan ponerse de acuerdo, ni verse como iguales, y no puedan actuar políticamente juntos.

Grosfóguel explica que el racismo no es de color únicamente: hay racismo de identidades étnica, religiosa, cultural. Hay una variedad de marcadores para discriminar a un grupo, y afectar su vida. Incluso se habla de racismo epistémico, esto es, la discriminación de formas de pensar, de saberes y tradiciones de conocimientos; de formas de actuar, comer, rezar; de formas lingüísticas, de estética; de otras formas de vida; tal como lo que ocurrió en América con la llegada de los colonizadores.

El racismo no es un estereotipo o una creencia individual, requiere de unas instituciones sociales que llevan a la práctica la discriminación y la afectación de poblaciones que son inferiorizadas. De esta forma, se va construyendo una matriz irracional donde hay una mezcla de miedo, desprecio y descalificación; una combinación que está a un paso del odio. Esta emocionalidad negativa dirigida hacia los sectores inferiorizados hace que se les vea como amenaza. Un imaginario fóbico que, de por sí, alimenta en el sentir y en el pensar hostilidad.

El psicólogo social venezolano Fernando Giuliani alerta que esta forma de vernos como sociedad y como seres humanos es una razón dominada por diferenciación jerarquizada (propia de la modernidad) basada en un supuesto falso, pero supuesto al fin. Esa idea de jerarquía se va institucionalizando, y se ha institucionalizado de diversas maneras. Una de ellas es la legitimación, como pasó durante el exterminio de la interminable conquista de América. Los conquistadores, para legitimar el genocidio de los indígenas, esgrimían el argumento de que estos no tenían alma. Eso le daba la potestad al blanco católico, el conquistador, a que considerara subhumano a los pueblos originarios de nuestro continente. Algo equivalente pasó con el proceso de esclavitud del pueblo afrodescendiente: tuvieron que construir argumentos para exculpar la crueldad de esta práctica: “Los ‘negros’ son una raza inferior, son bárbaros, prácticamente seudohumanos”. Esa narrativa le daba derecho a la ‘raza superior’ a controlarlos, disciplinarlos y, por supuesto, esclavizarlos, someterlos. Eso es lo que está en la base del racismo: la idea de jerarquía.

Estados Unidos es una de las sociedades que ha legitimado y ha incubado profundamente el racismo. No solo consideran inferiores a los inmigrantes no-blancos, creen que hay que someterlos porque son peligrosos, violentos, dementes, bárbaros; es decir: incivilizados. La historia de violencia hacia los afrodescendientes, en ese país, es larga. En una sociedad como esa que ha esclavizado, despreciado y descalificado a la negritud y que ha tenido una ristra de linchamientos, de atentados, de conculcación de sus derechos, cuando suceden masacres como la de Buffalo hay que ir a la raíz. Se trata de una conexión que se materializa en la generación continua de prejuicios materializados en prácticas sociales, costumbres, habitus o disposiciones para obrar, leyes, ataques por las redes sociales, como lo expone El monstruo y sus entrañas, libro del investigador venezolano Vladimir Acosta.

Ir a la raíz es comprender cómo el discurso racial de superioridad/inferioridad, instaurado por la modernidad europea, influye en todas las relaciones sociales y tiene consecuencias durísimas en la realidad. Ir a la raíz es reconocer que no es posible pensar una sociedad más justa sin pensar desde una racionalidad distinta a la moderna/colonial. Solo así, diría el canto latino, “puede ser que algún día nosotros veamos superada esa enfermedad del espíritu, que se llama el racismo”.