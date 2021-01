Las poco solidarias carreras universitarias priorizadas

La solidaridad siempre urgente y requerida para cimentar la sociedad de la igualdad sin igualitarismo a ultranza y de tabla rasa, se muestra ausente al menos en la denominación de las carreras priorizadas por el Ministerio de Educación Universitaria.

Con la intención nada discutible y totalmente pertinente de impulsar la productividad, el despacho ejecutor de la política de Estado en la formación de profesionales de tercer y cuarto nivel, elaboró y difundió la lista de carreras que, según su apreciación, Redimensionan el Sistema Nacional de Ingreso Universitario, basado en la reactivación del aparato productivo nacional.

“Se prioriza el ingreso de nuevos estudiantes a las carreras y/o programas relacionados con la economía productiva, de acuerdo a las necesidades de formación de la Nación. Es por ello que se estableció la oferta de 15 carreras base en las áreas prioritarias, 21 carreras derivadas y 109 complementarias, las cuales constituyen la nueva oferta académica 2021”.

El ministro César Trompiz aclaró la inevitable confusión que genera ésta la última frase: “…las cuales constituyen la nueva oferta académica 2021”, al afirmar que ninguna de las carreras actualmente dictadas será eliminada.

Para quienes venimos de las Humanidades de Mariano Picón Salas nos inquieta que no figure entre las priorizadas, derivadas y complementarias ninguna de las carreras actualmente impartidas, echando a un lado a la Comunicación Social, llamada a difundir la actividad de las empresas donde irán a trabajar los nuevos profesionales. Y en el capitalismo, lo que no expone no se valora.

El asunto se complica cuando se observa que, con la excepción gerencial de los motores Turismo y Banca y Finanzas, las dimensiones filosóficas, política, económica, administrativa, gerencial de las diversas organizaciones productivas previstas en la Constitución Bolivariana de Venezuela, en las cuales trabajarán los egresados, no se encuentran ni siquiera entre las complementarias.

El riesgo que nos aguarda de tal escenario es que, formados los nuevos profesionales universitarios, arranquen sus tareas en empresas carentes de liderazgo, deficientemente manejadas, y que por tales motivos la poca riqueza generada corra el peligro de caer en las pocas manos, pues la solidaridad no encuentra profesionales con cualidades para reformular un piso político-organizativo y gerencial capaz de concretar la anhelada distribución justa de su producción y beneficios.

Por supuesto, todas estas observaciones perderían terreno si el Ministerio tiene planteadas reformas curriculares que inserten, cual ejes transversales, la urgente, inaplazable, inherente dimensión filosófica, política, económica, administrativa, gerencial, sin dejar de lado lo relacionado con la formación en la nube de la web, la inteligencia artificial, la creación de contenidos.

Sí, por el contrario, dejamos al margen la inserción de nuevos contenidos y los necesarios cambios curriculares propiciados por la tecnología digital y la Pandemia, veremos lo que ya es notorio y comunicacional, cual es la proliferación de diplomados y cursos dictados hasta por empresas privadas, todo un negocio al margen de las políticas educativas del Estado y, lo más grave: con validez curricular para el mercado laboral.