Hay una tendencia a la venganza privada cuando el Estado deja de perseguir el delito. ¿Por qué existe impunidad en casos graves que afectan la vida del país y, por supuesto, de todos los venezolanos? Hace poco la diputada Iris Varela, dijo: “si me encuentro con Guaidó le pongo las esposas y lo entrego a la Fiscalía”. Luego, a manera de reclamo justo y razonable, expresó: “… cuál es el motivo por el cual a un sujeto que está cometiendo delito en flagrancia no se le detiene, mientras que hay tanto privado de libertad que no ha estado en flagrancia y no se le garantiza su derecho a ser juzgado en libertad”. Ella denuncia con razón una situación que no se ajusta a la ley porque crea impunidad y deslegitima la potestad penal del Estado que, al final, termina en una justicia selectiva, por un lado, y por otro, abre las puertas a la venganza privada.

Hemos sido receptores de noticias sobre barrios o comunidades donde la gente enardecida mata a un delincuente cuando es sorprendido flagrante robando o atracando. Hacerse justicia por sí mismo se corresponde con una etapa antigua de la humanidad; hoy en día es la actitud de una persona o grupo que actúan al margen de normas morales o jurídicas y lo hacen con fiereza, sin la intervención de los órganos del sistema de justicia.Eso está prohibido porque no sólo desnaturaliza la potestad penal del Estado, sino que nos lleva al caos total; pero hay necesidad, entonces, de revisar la política criminal del Estado y la justicia penal.

El catedrático Nicolás González-Cuéllar Serrano nos habla del simbolismo que representa el pasaje bíblico de la marca de Caín cuando éste mata a su hermano Abel; se trata del monopolio de sancionar que asume la autoridad frente a la venganza. Al ser interpelado por Dios, Caín responde: “Mi maldad es tan grande que no puedo yo esperar perdón. He aquí que tú me arrojas de esta tierra y yo iré a esconderme de tu presencia, y andaré errante y fugitivo por el mundo; por tanto, cualquiera que me hallare, me matará”. Y Dios le dijo a Caín: “No será así, antes bien cualquiera que matare a Caín pagará con las setenas. Y puso Dios en Caín una señal, para que ninguno que le encontrase le matara”. Esa señal es la que prohíbe hacerse justicia por sí mismo. Ahí está, en el 270 del Código Penal. Pero queda claro que, ante esa prohibición, el Estado es responsable cuando no persigue al delito ni castiga al delincuente.