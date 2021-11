El territorio manda, las relaciones en la calle son más efectivas que en el espacio virtual-digital-remoto o distante conocido como el ciberespacio, pues los problemas y las situaciones son comunes, al igual que los códigos. El 1×10 y las jefes y jefas de calle resultó en una estrategia vencedora del PSUV, la red humana venció a la red digital.

El cara a cara, el puerta a puerta, es más efectivo y afectivo que el retuit, el me gusta o el ocasional comentario —con estos indicadores se ha elaborado el índice de interactividad o engagement—; la comunicación es más rica, es auditiva, visual, contextual, es piel, es espacio común —físico, cultural, socio-económico—, es oralidad.

La interactividad en los servicios de redes sociales se ha sobre estimado, al ver las estadísticas de los canales de YouTube más vistos, los blogs más populares y de las cuentas en redes sociales se puede apreciar que ésta no pasa del 5%. Por ejemplo, esta tasa de interactividad total de Instagram es 1,49 % según Hoootsuite; para los casos particulares, tenemos como muestra el canal de Taylor Swift en Instagram que contando con 186 millones de seguidores su tasa de interactividad es apenas del 1,6% según Hypeauditor. Similar sucede con los partidos políticos, por ejemplo, la Mesa de la Unidad democrática tiene en su cuenta (@unidadvenezuela) de Twitter 1,2 Millones de seguidores, 470 tuits de actividad en el último mes, con una tasa de interactividad de 0,001475% pero la cuenta de twitter del @partidopsuv no se queda atrás, tiene 1,5 millones de seguidores, con 1,7 K tweets de actividad en el último mes, su tasa de interactividad es de 0,002704% ¿Si el usuario no interactúa, cómo saber si se le llega?, ¿Hasta donde un estimulo emocional por las redes sociales desencadena un comportamiento o una acción más allá de un comentario, como por ejemplo la decisión del voto o una decisión de compra?.

Paradójicamente la personalización o customización que tanto se ofrece en la nueva comunicación 3.0, implica la particularización de la persona y ello pasa por aterrizarla, por relocalizarla, por hacerla parte de una sociedad, de una cultura, de un imaginario colectivo, de una comunidad, de una familia; es decir, es la desglobalización del usuario genérico, abstracto, homogeneizado, globalizado que recobra su identidad.

La difusión viral no es superior —como se creía— a la difusión masiva, en señal abierta o por cable, la cual es sincrónica, empaquetada, regular y focalizada, a pesar de los chat bots, de los influencers y de los algoritmos de aprendizaje automatizado de la inteligencia artificial.

La respuesta impulsiva en relación al voto castigo por lo menos en esta oportunidad no funcionó, ¿será que aun son muy recientes en la memoria —de opositores y chavistas— las acciones y el discurso de la oposición estimulando la migración y la desesperanza en los jóvenes; pidiendo sanciones internacionales, invasiones de fuerzas extranjeras o promoviendo la abstención , como para salvarlos de sus responsabilidades sobre la situación que hoy viven las venezolanas, los venezolanos?.

La pandemia COVID-19 parece que ha puesto o está poniendo algunas cosas en su lugar, en cuanto a la valoración que se le han dado a las herramientas y medios tecnológicos; en cuanto al comportamiento, la madurez y la cualidad de la gente; en cuanto a la crisis sistémica e histórica del modelo de desarrollo que tenemos que se traduce en desigualdad socio-económica y destrucción del medio ambiente. Otro mundo es necesario más que posible.