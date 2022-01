¿Linda Barinas?

Barinas, como resultado electoral, tiene un significado según los ojos y sobre todo, las mentes y los intereses que los guíen. Sí, perdió el chavismo, pero para los bolivarianos ésta puede ser una gran oportunidad para reflexionar, revisar críticamente este resultado, aprender lo que se debe aprender, rectificar lo que haya que rectificar (pues las derrotas también son para eso, incluso las derrotas estratégicas y esta no lo es). Esta es una derrota para corregir y avanzar con un espíritu renovado y pleno de esperanzas en que tenemos una excelente oportunidad para aprender, rectificar y avanzar utilizándola para abonar las victorias que el bolivarianismo puede obtener, a pesar de los imperios y de una oposición cuyos nexos y complicidades con las agresiones imperiales están más que demostrados, lo que no quiere decir, que todos los opositores sean proimperialistas.

¿Chavismo y bolivarianismo son exactamente lo mismo? Veamos. Soy chavista y bolivariano, pero no siempre se puede hacer claramente la misma identidad. Soy chavista porque creo que la personalidad de Chávez, los sentimientos que él desbordó, la pedagogía que desarrolló (particularmente en su relación con el pueblo), las emociones que él no solo trasmitía sino que provocaba que nacieran y florecieran en el alma popular, extendiéndose no solo por la patria venezolana sino también por la latinocaribeña; su buen humor que hacía que un chiste se transformara en mensaje político (aun cuando él no se lo hubiera propuesto), se sembrara en el pueblo como forma de revancha frente a los desprecios oligárquicos. En fin, por tantos detalles que hacían que la vida cotidiana, entre chiste y chiste, fuese una de las formas en que esa vida fuese como una escuela itinerante.

Soy bolivariano porque Bolívar fue un intelectual sólido al elaborar y difundir una enseñanza no sólo capaz de viajar por academias, universidades, centros de pensamiento y ser aceptado y aprobado por las mentes exigentes de su tiempo y los de hoy. Fue un comandante ejemplar, para la historia.

Me parece importante felicitar y reconocer el coraje de Jorge Arreaza. Primero, por aceptar ser candidato a gobernador de un Estado con poco tiempo para hacer campaña. Luego, por inmediatamente reconocer la victoria de la oposición. Gracias Jorge, ojalá el chavismo te haga el reconocimiento que mereces.