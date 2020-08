Lo mejor de lo peor

El coronavirus ha delatado que el capitalismo es genocida. Es irrelevante si fue creado o no en un laboratorio infernal porque es como si el capital lo hubiera fabricado: lo está administrando con irresponsabilidad sádica y genocida.

Publicidad

El mejor contraejemplo es Venezuela, donde al anteponer la vida al lucro, hemos logrado mitigar las cifras a niveles ínfimos comparados con los de países que nos pretenden instruir en economía y democracia —aunque ya entendí: hablan es de capitalismo. Hemos delatado el falso dilema al declarar que ““entre prevención y producción no hay contradicción”.

¿Hace falta dar cifras? No tengo derecho a poner en duda el buen sentido —el más común buen sentido —el más común de todos. Tampoco me dejaré tentar por quienes profieren que el rrrÉgimen esconde mejor que los Estados Unidos cientos de miles de cadáveres junto con sus dolientes. Mentir embrutece.

Y lo estamos logrando en medio de adversidades enormes, como el bloqueo económico, las amenazas bélicas y el reflujo migratorio desde países con números devastadores como los de casi toda Sudamérica.

En las guerras de siempre las bajas se daban en el frente, por heridas o muertes. En el combate contra el coronavirus las bajas las causa un agente invisible. ¿Por qué la dirigencia revolucionaria y el personal de salud han sido tan afectados por el virus? Porque están en la primera línea. Pasó igual con la gente brava de Venezolana de Televisión, expuesta en las calles por su trabajo.

En los países donde el coronavirus está descontrolado, los gobiernos han actuado con ignorancia e irresponsabilidad, porque no están para cuidar a nadie sino para depredar. Trump y Bolsonaro son ejemplos paradigmáticos. Su gozona ignorancia es alarmante. El problema no es ser ignaros, porque siempre lo seremos en algún tema, sino que no nos importe y encima nos jactemos de ello.

El coronavirus, entre otras atrocidades, exacerbó la rapiña capitalista del planeta.

Aún no hemos visto lo peor y es comprensible que no queramos calcularlo, porque es horripilante. Pero un poquito de racionalidad nos dice que si no lo prevemos y nos precavemos, la tragedia será apocalíptica. No, no exagero. Propongo examinar bien los números de hoy porque todo grita que la actual explosión se va a apasionar todavía más.

Publicidad

@rhm1947