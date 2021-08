Los talibanes sin frontera

Un golpe tocuyano alerta: “Si me sale desde aquí, le disparo desde allá, si me sale desde allá, le disparo desde aquí”. Asimilemos nuestra política con el tema de Afganistán y su amenaza talibán. Uno no sabe cuándo y dónde resurgirán los talibanes criollos.

Los de allá mostraron capacidad bélica. Su amenaza fue cumplida. Las noticias son palmariamente reales. Le ganaron la guerra a los marines y la Otan, ocuparon el palacio presidencial en Kabul y el control del Estado.

La muy conservadora Unión Europea, eficaz cuando le viene en gana, de inmediato los reconoce, y al segundo, les propone diálogo. En Venezuela su accionar y respectivo reconocimiento al autonombrado fue igual. Aunque omitieron hablar de diálogo. Se debió a la poca consistencia política y mental de nuestros cuasi talibanes. Todo le hizo ver a esa vetusta institución que se había equivocado de jinete y de bando. Paradoja: hoy retoman la táctica diálogo.

Hay paralelismos y coincidencias que asombran, el 11 de septiembre de 2001 se produce el atentado a las Torres Gemelas de NY. Maniobra aún oscura. Sugiere que no fue plan Bin Laden, sino Operación Trueno de Bush (CIA y FBI).

En esas fechas, Fedecámaras, MUD, Ucab y Embajada Americana planificaban el golpe de 2002, contra el Gobierno nacional.

En 2001 miles de periodistas, analistas y políticos clamaron en favor de una intervención militar en Afganistán en respuesta a los ataques del 11S, que Al Qaeda, supuestamente, perpetró en Estados Unidos.

Justificación: dar “ayuda humanitaria” a Paquistán. Salvarla de la amenaza de los talibanes. Y, otro disparate, Bin Laden fue financiado por los gringos.

Resultado: USA ocupa a Paquistán. Su propaganda y su cine Hollywood buscó convencer a la “comunidad internacional”, cuando aseguraban liberar a las mujeres afganas del yugo talibán. El colmo, en “20 veinte años 20”, los talibanes le ganan la guerra a USA y la Otan. Pierden el territorio que pretendían liberar. Matan las esperanzas de las jóvenes afganas. No cumplen. Engañan, durante 20 años, Afganistán ocupada es uno de los peores países del mundo para las mujeres, según ONG de derechos humanos, y periodistas afganas.

Solo logran apoderarse del petróleo y la producción de la amapola.

Aquí fracasaron con el golpe 2002. Pero tuvo efectos. Hoy nuestros talibancitos pierden una guerra de 20 años. Cobraron y no cumplieron su tarea: tumbar el gobierno. Me despido con golpe tocuyano: del 4G, yo no digo ná, porque la trampa se la tienen armá. ¡Ah mundo los talibanes!