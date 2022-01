Madrugada de alegría

Mi mamá me despertó de madrugada para mi primer curso intensivo de política. Fue el 23 de enero de 1958. Mi familia había sido perseguida por el dictador Marcos Pérez Jiménez, quien me dejó sin papá durante cuatro años en que lo tuvo preso por conspirar. Supe desde bien temprano lo que era una dictadura. Que no se podía hablar de ciertas cosas, no como ahora, que la oposición grita con la barriga parada y a todo gañote que no puede hablar.

El 21 de enero a mediodía arrancó una huelga general, convocada por la Junta Patriótica encabezada por Fabricio Ojeda. Me impresionó un valiente que bajó a la calle, abrió la puerta de su carro y sin entrar en él estuvo tocando la corneta. No le pasó nada pero pudieron haberlo matado. El corneteo, las campanas de las iglesias, las sirenas de las fábricas atronaron el aire. Era emocionante.

Pérez Jiménez salía por televisión demacrado y visiblemente asustado.

Huyó en la madrugada del 23 y hubo una explosión de júbilo callejero que no he vuelto a ver. Volvieron las cornetas, pero para celebrar.

A mediodía una columna de humo anunció la quema del edificio de la Seguridad Nacional, la policía política. No me echen cuentos de dictadura.

La multitud indignada linchó a varios esbirros. A cabillazos. Descubrí ese horror a mis 11 años. No lo vi, pero sucedió cerca de mí, porque yo vivía por ahí. En esos días escuché por primera vez la cacofonía de las ametralladoras porque el dictador ordenó acribillar a La Charneca. Otro horror aprendido temprano. Era que la gente cantaba una antigua canción subversiva: el Gloria al Bravo Pueblo. Sucedió también en la urbanización 2 de Diciembre, que desde esa madrugada se llama 23 de Enero. Vi quemar autobuses. Las guarimbas no las hacía la contra sifrina sino estudiantes y gente pobre.

Aprendí palabras nuevas: dictadura, demagogia, derrocar. Pensé que los periódicos se habían equivocado y habían escrito derrocar en lugar de derrotar.

Duelen doble quienes murieron en esas horas sin ver el triunfo, como quienes murieron en la víspera de la Liberación de París.

Recuerdos de infancia que no se olvidan. Y me entra una mezcla grotesca de risa y rabia que quienes traicionaron aquella victoria hablen de dictadura.

